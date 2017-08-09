Проехала за рулем 2 метра и получила штраф 15 тыс. руб. Да, это снова Мара

Московская полиция прикладывает все усилия, чтобы отбить у стритрейсерши Мары Багдасарян всякое желание садиться за руль.

Напомним, что последний инцидент со скандально известной мажоркой произошел в минувшие выходные. Судя по видеозаписям с камер наблюдения, Багдасарян не проехала и двух метров на принадлежащем ей купе Mercedes-Benz, как к ней подъехало сразу два экипажа ДПС.

В сухом сообщении ГУ МВД по Москве говорится, что 24-летняя москвичка была оштрафована на 15 тысяч рублей за управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения. Это максимальное наказание по ст. 12.7 ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях.

Маре Багдасарян удалось избежать более серьезного наказания в виде административного ареста на срок до 15 суток, так как она не лишена водительских прав: суд в марте прошлого года бессрочно приостановил их действие, так как у нее была выявлена эпилепсия. Однако уже осенью Багдасарян опубликовала медсправку водительской комиссии, в которой никаких противопоказаний для доступа к управлению транспортными средствами не было.

В июле скандально известная гонщица задерживалась полицейскими за вождение автомобиля, не имея на то права.

Во время одного из судебных заседаний выяснилось, что у Багдасарян эпилепсия и ей нельзя водить автомобиль. Свидетелем выступил инспектор ГИБДД, который однажды остановил девушку на дороге и стал выяснять, почему у нее столько неоплаченных штрафов. В это время у нее случился припадок, и инспектору пришлось вызвать скорую помощь. Врачи подтвердили факт припадка.

Багдасарян стала известна после нашумевшей истории о гонках на Гелендвагене. После этого ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил. За неоплаченные штрафы суд приговорил ее к обязательным работам, которые она стала прогуливать, за что была арестована на 15 суток.

Фото: instagram.com/049mara