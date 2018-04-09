Обновленные Лады Гранты снова выехали на дороги

АВТОВАЗ активно тестирует обновленные седаны Lada Granta и кросс-версию хэтчбека Lada XRAY. На этот раз автомобили были пойманы фотографами на улицах Тольятти.

Завод крайне серьезно подошел к обновлению своей самой доступной модели, которая некогда возглавляла рейтинг популярных моделей российского рынка, а сейчас пропустила вперед более дорогую Ладу Весту.

Впервые предсерийные экземпляры в камуфляже заметили еще в январе, а в начале апреля они были замечены на дорогах Тольятти. На снимке, который опубликовало агентство «Автостат», автомобили «ходят парой», как и недавно замеченные седаны Lada Vesta Cross, причем с одного из них уже начала облезать пленка, которая должна скрывать изменения.

Завод продолжает хранить молчание о том, какие изменения ждут Ладу Гранту, но на прошлой неделе в сети оказались слайды из внутренней презентации АВТОВАЗа, которые окончательно расставили все точки над «i».

После обновления Lada Granta получит новое оформление передней части, которое будет выполнено в едином икс-стиле с Вестой. Появятся новый бампер, капот и фары. Но если Vesta щеголяет хромированной окантовкой «дужек», то на Granta таких излишеств не будет, видимо, для того, чтобы подчеркнуть бюджетность этой модели.

Сзади изменений немного: изменится крышка багажника, место для крепления номера переедет с бампера на нее, поменяется графика фонарей.

У Lada Granta должен измениться и интерьер, в частности, по слухам, она получит новую переднюю панель, а также станет первой моделью завода, которая получит систему дистанционного управления Lada Connect.

Обновленный седан представят в конце августа на автосалоне в Москве, позднее обновление ждет и лифтбэк, а в следующем году должен появиться универсал, который заменит на конвейере грузопассажирскую версию Lada Kalina.

Практически одновременно с седанами Lada Granta в Тольятти заметили и приподнятный хэтчбек Lada Xray Cross. Причем это не тот экземпляр, который попадал в объективы камер ранее: теперь машину еще плотнее укутали камуфляжем, однако он не в силах скрыть тот факт, что серийная версия кросс-версии XRAY ничем не будет отличаться от концепта, который завод показывал на Московском международном автосалоне в 2016 году.

Нынешняя версия Lada Granta недавно получила «городскую» версию City. Правда, почему-то на «механике».

А у внедорожника Lada 4x4 появилась новая опция: камуфляжная окраска кузова.

Фото: «Автостат»