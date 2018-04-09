Почему в России на дорогах гибнут люди? МВД назвало 7 причин

Научный центр МВД опубликовал обзор, посвященный аварийности на российских дорогах в прошлом году. Несмотря на общую тенденцию к снижению количества ДТП, прогноз ведомства не самый оптимистичный.

Общее количество аварий за 12 месяцев прошлого года снизилось на 2,5% до 169 432 ДТП, в них погибло 19 088 (-6%) и ранено 215 374 человек (-2,6%). Специалисты центра говорят о том, что каждое девятое ДТП в стране произошло со смертельным исходом.

Аварийность снижалась почти весь год: обратно показатели поползли в последние три месяца года, которые едва не испортили ГИБДД всю статистику: в октябре, ноябре и декабре был зафиксирован рост количества аварий, а в последние два месяца еще и погибших в авариях.

Чаще всего аварии происходят по пятницам (26 124, 15,4% от общего количества ДТП), а самым опасным является период с 17:00 до 19:00. В это время произошло каждое седьмое (14,3%) ДТП. В темное время суток совершено каждое третье (35,5%, 60216 ДТП) ДТП. Причем, в авариях, которые произошли затемно погибла практически половина от всех жертв ДТП (9466 человек, 49,6%).

Еще недавно основной причиной аварий было неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети, но в прошлом году на первое место вышли нарушения водителями ПДД (89,7% от всех аварий). Самые распространенные аварии: столкновение автомобилей (70 736 ДТП, 41,7%) и наезд на пешехода (51 859 ДТП, 30,6%).

Три четверти всех аварий зафиксировано в городах и населенных пунктах, именно в них погибла почти половина (47,1%) и ранено 72,6% от всех пострадавших в ДТП. При этом, безусловными лидерами (55,1%) по количеству аварий являются столицы российских регионов. А на дорогах вне населенных пунктов произошло 22,4% от всех ДТП в стране.

Чаще всего аварии происходили на перекрестках, где водители не соблюдали очередность проезда, на втором месте: нарушения на пешеходных переходах, не третьем: неправильный выбор дистанции, следом идут выезд на встречку, нарушение правил расположения на проезжей части и неправильный выбор скоростного режима.

В МВД особо обращают внимание на выросшее количество ДТП с особо тяжкими последствиями. Испортили статистику несколько крупных аварий с жертвами, которые произошли с участием автобусов. Обратили внимание и на серьезно выросшее количество аварий с участием мигрантов: их число выросло на 4,2% до 4262, в них погибло 524 человека, ранено 5937. Отмечен и опасный рост аварийности на железнодорожных переездах. Зато число аварий, совершенных пьяными водителями снизилось на 4,4% до 14 972 ДТП.

Выводы Научного центра МВД:

В 47 регионах Российской Федерации произошел рост одного, двух или трех основных показателей аварийности, что оказало негативное влияние на процесс повышения безопасности дорожного движения в стране. При этом число таких субъектов возросло в сравнении с 2016 годом (37 субъектов). На протяжении всего года (в т.ч. за 3, 6, 9 месяцев) самыми аварийно-опасными днями недели в стране являлись пятница и суббота, а временем суток — период с 17:00 до 19:00 часов. Четвертый год подряд среди общего количества ДТП и числа пострадавших по вине водителей автотранспортных средств особенно негативную динамику имели показатели аварийности из-за нарушения ПДД водителями автобусов, в том числе находившимися в состоянии опьянения. В 2017 году отмечен значительный рост количества ДТП из-за нарушений водителями правил проезда ж/д переездов и выезда на полосу встречного движения, в местах где это запрещено. Отмечалось ухудшение ситуации, связанной с аварийностью из-за нарушения ПДД водителями-гражданами стран СНГ. В структуре показателей аварийности из-за нарушения ПДД водителями разных возрастов продолжилось увеличение количества ДТП и числа раненых, совершенных водителями возрастной группы старше 60 лет. Особую обеспокоенность вызывала аварийность с участием детей. Увеличилось количество ДТП, которые произошли на пешеходных переходах, число погибших и раненых детей-пассажиров, а также детей-пешеходов.

В отличие от чиновников в Научном центре МВД довольно осторожно подходят к прогнозу на этот год. По мнению ведомства в этом году возможен как рост числа ДТП так и их пусть и незначительное, но все же снижение, так как положительная тенденция в этой области наблюдается с 2008 года.

В НЦ МВД не исключили роста аварий по вине пьяных водителей, был спрогнозирован рост ДТП водителями старше 60 лет. Кроме того, в МВД предполагают, что вырастет число аварий из-за нарушений ПДД водителями автобусов и граждан СНГ и иностранных государств.

ГИБДД разрабатывает новый план повышения безопасности на дорогах. Водителей ждут такие нововведения как алкозамки, права для начинающих и многое другое.

Скоро любой желающий сможет анонимно сообщить о нарушении ПДД, прислав видео через специальное приложение для смартфонов.

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