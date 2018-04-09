Москвичи должны страдать. В столице начался масштабный ремонт дорог

Столичные власти ждали наступления теплой погоды не меньше, чем простые жители: ведь теперь можно начать ремонтировать дороги.

Казалось бы, прошлогодний масштабный ремонт улично-дорожной сети и массовая перекладка асфальта на основных магистралях должны были поставить точку в многолетней эпопее по ремонту дорог в Москве. Но нет.

Этой ночью дорожники приступили к масштабным ремонтным работам на дорогах столицы. Не дожидаясь сезона отпусков, когда движение в городе не такое сильное, власти города решили заняться одной из главных дорожных артерий города: МКАД. Также первыми в порядок обещают привести Фрунзенскую набережную и Хамовнический вал.

«В столице установилась стабильная теплая погода, а значит, условия уже позволяют приступить к ремонту объектов улично-дорожного хозяйства. Всего в этом году силами комплекса городского хозяйства планируется отремонтировать свыше 17 миллионов квадратных метров асфальта», — цитирует пресс-служба столичного правительства главу департамента ЖКХ Петра Бирюкова.

На МКАД из-за ремонта водителей ждут заторы на 6-7-м км внешней стороны (между Рязанским проспектом и ш. Энтузиастов), 14-18-м км внутренней стороны (между ул. Верхние Поля и Бесединским шоссе), 61-67-м км внешней стороны (между Рублевским и Волоколамским шоссе), 92-98-м км внешней стороны (Осташковская улица — Лосиный остров), также в порядок обещают привести пересечение МКАД и Носовихинского шоссе.

Приведут в порядок и улицы, которые будут затронуты грядущим чемпионатом мира по футболу. Почти все они ведут к стадиону «Лужники»: Фрунзенская набережная и Хамовнический Вал, а также улицы 10-летия Октября, Льва Толстого, Тимура Фрунзе, Усачева, Доватора, Савельева, Чудов переулок и Зубовский проезд.

Затем настанет очередь Третьего транспортного кольца, Зеленограда, Новой Москвы и вылетных магистралей. Вероятнее всего, дорожный ремонт в столице продлится до глубокой осени.

Зимой в Москве дороги также ремонтируют, власти считают это нормальным явлением.

Летом вступит в силу новый Предварительный стандарт, позволяющий использовать вторичные материалы при ремонте дорожного покрытия.

Фото: Александр Щербак/ТАСС