Внимание: экзаменационные билеты изменились. Учим их заново

Тихо и без лишних объявлений ГИБДД внесла изменения в экзаменационные билеты на получение водительских прав. Ведомство исправило в них ошибки, на которые обратили внимание общественники прошлой осенью.

Ошибки в билетах, связанных с вопросами оказания первой помощи, обнаружила Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ). Осенью 2017 года они нашли билеты категорий «А», «В», «М» и подкатегорий «А1» и «В1», которые не имеют правильных ответов.

МААШ направила письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с разъяснениями, что если водитель будет действовать в жизни так, как указано в билетах, то он не только не спасет чужую жизнь, но может даже навредить ей. Однако в МВД проигнорировали обращение ассоциации. Тогда уже в начале этого года она направила обращение в ГИБДД о нарушении прав и законных интересов граждан.

Одновременно на ошибки ГИБДД указал и Минздрав, особо отметив, что вопросы и ответы, касающиеся оказания первой помощи, противоречат официальным памяткам МЧС.

В МААШ говорили, что в автошколах учили правильным методам оказания помощи, но обращали внимание на то, как надо отвечать на экзамене. Ведь одна ошибка ведет к пяти дополнительным вопросам, а всего кандидату допускается совершить две. Дошло до того, что в МААШ самостоятельно подготовили новый вариант экзаменационных билетов и направили его в ГИБДД.

Теперь билеты приведены в соответствие с реалиями. Убран вопрос о наложении жгута при открытом переломе, который предполагал ответ «наложение жгута выше раны пострадавшего». Его, как пишет «КоммерсантЪ», который и обнаружил на сайте ГИБДД новые билеты, заменили вопросом оказания помощи при «отморожении и переохлаждении».

Исправлен термин «искусственная вентиляция легких» на «искусственное дыхание», так как первая оказывается с помощью специального оборудования. Медики также настояли на том, чтобы был убран вопрос об определении пульса на сонной артерии человека. По их мнению, определение признаков жизни исключительно по пульсу — отголоски советского прошлого.

Изменен и еще ряд вопросов, в частности, об извлечении инородного тела из дыхательных путей, когда необходимо извлекать пострадавшего из салона автомобиля и т.д.

Новая редакция билетов опубликована на сайте ГИБДД и уже разослана в региональные подразделения вместе с разъяснениями об их применении. Также новые билеты будут загружены в систему ФИС ГИБДД, которая фиксирует результаты экзаменов по всей России.

ГИБДД вскоре получит право аннулировать выданные заключения о соответствии автошкол всем действующим требованиям.

В Союзе автошкол Москвы предложили поделить водителей на любителей и профессионалов и, соответственно, упростить для первых программу. Впрочем, оказание первой помощи из них вряд ли исчезнет.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС