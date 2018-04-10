Volvo объявила российские цены на XC40. Разбираемся, почему он дороже конкурентов

Модель, получившая недавно титул «Автомобиль года в Европе-2018» (Car of the Year), оценена минимум в 2 160 000 рублей за переднеприводную версию со 150-сильным турбодизелем и автоматической коробкой передач. Это дороже, чем просят за Audi Q3 в базовой версии (правда, она предлагается с механической коробкой передач), дороже BMW X1 и X2 и чуть дешевле Mercedes-Benz GLA.
Но в Volvo говорят, что высокая цена оправдывается богатой комплектацией, которая в зависимости от версии может включать в себя недоступные у конкурентов вещи в сегменте компактных кроссоверов.
Кроме того, традиционно для автомобилей шведской марки кроссовер под завязку напичкан электронными системами безопасности. Это система удержания в полосе Pilot Assist, система предотвращения столкновений на «городских» скоростях City Safety, система предотвращения съезда с дороги, система Cross Traffic Alert, предупреждающая о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении, с функцией автоматического торможения, система кругового видеообзора.
На российском рынке кроссовер представлен с четырьмя 2-литровыми турбодвигателями: турбодизелями D3 (150 л.с.) и D4 (190 л.с.), а также бензиновыми Т4 (190 л.с.) и Т5 (249 л.с.). Передний привод доступен только с «младшим» турбодизелем, а все без исключения версии оснащаются автоматом.
Цены и комплектации Volvo XC40
|
Версия
|
Двигатель
|
Мощность, л.с.
|
Стоимость, руб.
|
XC40 D3
|
Дизельный
|
150
|
2 160 000
|
XC40 D3 Momentum
|
Дизельный
|
150
|
2 360 000
|
XC40 D3 Inscription
|
Дизельный
|
150
|
2 605 000
|
XC40 D3 R-Design
|
Дизельный
|
150
|
2 685 000
|
XC40 D3 AWD
|
Дизельный
|
150
|
2 285 000
|
XC40 D3 AWD Momentum
|
Дизельный
|
150
|
2 485 000
|
XC40 D3 AWD Inscription
|
Дизельный
|
150
|
2 730 000
|
XC40 D3 AWD R-Design
|
Дизельный
|
150
|
2 810 000
|
XC40 D4 AWD
|
Дизельный
|
190
|
2 435 000
|
XC40 D4 AWD Momentum
|
Дизельный
|
190
|
2 635 000
|
XC40 D4 AWD Inscription
|
Дизельный
|
190
|
2 880 000
|
XC40 D4 AWD R-Design
|
Дизельный
|
190
|
2 960 000
|
XC40 T4 AWD
|
Бензиновый
|
190
|
2 325 000
|
XC40 T4 AWD Momentum
|
Бензиновый
|
190
|
2 525 000
|
XC40 T4 AWD Inscription
|
Бензиновый
|
190
|
2 770 000
|
XC40 T4 AWD R-Design
|
Бензиновый
|
190
|
2 850 000
|
XC40 T5 AWD Momentum
|
Бензиновый
|
249
|
2 720 000
|
XC40 T5 AWD Inscription
|
Бензиновый
|
249
|
2 965 000
|
XC40 T5 AWD R-Design
|
Бензиновый
|
249
|
3 045 000
Volvo XC40, представленный летом прошлого года, построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), созданной шведами и Geely для автомобилей сороковой серии, а также автомобилей суббренда Lynk&Co.
Дизайн машины практически полностью позаимствован у концепта 40.1, который компания показывала в 2016 году. У кроссовера яркий, стильный дизайн, двухцветное оформление кузова, а в самой Volvo его называют самой экспрессивной моделью за всю историю компании. Понятно, что иначе привлечь молодую аудиторию, а именно на нее рассчитан XC40, не удастся.
Интерьер перекликается по оформлению с более крупными XC60 и XC90. Здесь виртуальная приборная панель, большой вертикально-ориентированный экран мультимедийной системы на центральной консоли, спортивный трехспицевой руль. Особо тщательно над салоном трудились эргономисты, которые постарались сделать его максимально удобным и вместительным.
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Фото: Volvo, «За рулем»
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