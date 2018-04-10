Volvo объявила российские цены на XC40. Разбираемся, почему он дороже конкурентов

С сегодняшнего дня российские дилеры Volvo начали прием заказов на компактный кроссовер XC40. Даже в базовой комплектации эта модель оказалась дороже своих основных конкурентов.

Volvo XC40
Volvo XC40

Volvo > XC40

Модель, получившая недавно титул «Автомобиль года в Европе-2018» (Car of the Year), оценена минимум в 2 160 000 рублей за переднеприводную версию со 150-сильным турбодизелем и автоматической коробкой передач. Это дороже, чем просят за Audi Q3 в базовой версии (правда, она предлагается с механической коробкой передач), дороже BMW X1 и X2 и чуть дешевле Mercedes-Benz GLA.

Но в Volvo говорят, что высокая цена оправдывается богатой комплектацией, которая в зависимости от версии может включать в себя недоступные у конкурентов вещи в сегменте компактных кроссоверов.

Кроме того, традиционно для автомобилей шведской марки кроссовер под завязку напичкан электронными системами безопасности. Это система удержания в полосе Pilot Assist, система предотвращения столкновений на «городских» скоростях City Safety, система предотвращения съезда с дороги, система Cross Traffic Alert, предупреждающая о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении, с функцией автоматического торможения, система кругового видеообзора.

На российском рынке кроссовер представлен с четырьмя 2-литровыми турбодвигателями: турбодизелями D3 (150 л.с.) и D4 (190 л.с.), а также бензиновыми Т4 (190 л.с.) и Т5 (249 л.с.). Передний привод доступен только с «младшим» турбодизелем, а все без исключения версии оснащаются автоматом.

Цены и комплектации Volvo XC40

Версия

Двигатель

Мощность, л.с.

Стоимость, руб.

XC40  D3

Дизельный

150

2 160 000

XC40  D3 Momentum

Дизельный

150

2 360 000

XC40  D3 Inscription

Дизельный

150

2 605 000

XC40  D3 R-Design

Дизельный

150

2 685 000

XC40  D3 AWD

Дизельный

150

2 285 000

XC40  D3 AWD Momentum

Дизельный

150

2 485 000

XC40  D3 AWD Inscription

Дизельный

150

2 730 000

XC40  D3 AWD R-Design

Дизельный

150

2 810 000

XC40  D4 AWD

Дизельный

190

2 435 000

XC40  D4 AWD Momentum

Дизельный

190

2 635 000

XC40  D4 AWD Inscription

Дизельный

190

2 880 000

XC40  D4 AWD R-Design

Дизельный

190

2 960 000

XC40  T4 AWD

Бензиновый

190

2 325 000

XC40  T4 AWD Momentum

Бензиновый

190

2 525 000

XC40  T4 AWD Inscription

Бензиновый

190

2 770 000

XC40  T4 AWD R-Design

Бензиновый

190

2 850 000

XC40  T5 AWD Momentum

Бензиновый

249

2 720 000

XC40  T5 AWD Inscription

Бензиновый

249

2 965 000

XC40  T5 AWD R-Design

Бензиновый

249

3 045 000

Volvo XC40, представленный летом прошлого года, построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), созданной шведами и Geely для автомобилей сороковой серии, а также автомобилей суббренда Lynk&Co.

Дизайн машины практически полностью позаимствован у концепта 40.1, который компания показывала в 2016 году. У кроссовера яркий, стильный дизайн, двухцветное оформление кузова, а в самой Volvo его называют самой экспрессивной моделью за всю историю компании. Понятно, что иначе привлечь молодую аудиторию, а именно на нее рассчитан XC40, не удастся.

Интерьер перекликается по оформлению с более крупными XC60 и XC90. Здесь виртуальная приборная панель, большой вертикально-ориентированный экран мультимедийной системы на центральной консоли, спортивный трехспицевой руль. Особо тщательно над салоном трудились эргономисты, которые постарались сделать его максимально удобным и вместительным.

Volvo объявила российские цены на XC40. Разбираемся, почему он дороже конкурентов

Фото: Volvo, «За рулем»

Volvo объявила российские цены на XC40. Разбираемся, почему он дороже конкурентов
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