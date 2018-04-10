В России сегодня бастуют таксисты. Как это отразится на пассажирах?

Извозчики протестуют против несправедливых, по их мнению, тарифов, диктуемых интернет-агрегаторами типа Яндекс.Такси и Uber. Забастовка проходит в нескольких крупных городах России.

Интернет-агрегаторы в корне изменили рынок такси: обрушили тарифы, свели к минимуму время ожидания машины клиентом. Казалось бы, круто? К сожалению, у прогресса есть и обратная сторона: потерявшие значительную часть дохода извозчики озлобились и стали срываться на пассажирах. Операторы при этом не хотят нести ответственность за поведение водителей, зато регулярно увеличивают с них поборы за пользование сервисом поиска клиентов. Сегодня таксисты отдают оператору до трети суммы с каждого заказа, при этом значительную часть времени им приходится тратить на короткие малооплачиваемые поездки. Именно эти «грошевые» заказы доводят извозчиков до белого каления, а за отказ от них операторы штрафуют водителей.

Председатель межрегионального профсоюза таксистов Ярослав Щербинин в интервью «Телеканалу 360» рассказал о том, сколько на самом деле сегодня зарабатывают извозчики:

«Мы спорили с агрегатором и проводили экспресс-расчеты в департаменте транспорта по доходам водителей. Яндекс сказал, что шофер, по их подсчетам, в час зарабатывает 450 рублей. Мы посчитали: 4,5 тысячи за 10-часовую смену. Из них вычитаются проценты Яндекса, аренда автомобиля, бензин, и у водителя остается порядка 800 рублей. Представляете, за 10-часовую смену 800 рублей! Правда, если он еще поработает 2–3 часа, то он может до двух тысяч дотянуть. Представляете, работать 12–14 часов и получать две тысячи?»

Щербинин также сообщил, что в последнее время таксопарки фиксируют рост смертности сотрудников от переутомления: уставшие водители либо попадают в аварии, либо у них отказывает сердце.

И вот на этом фоне российские таксисты решили объявить 10 апреля операторам забастовку. Она проходит в городах-миллионниках, присоединились к ней и города помельче, например Сочи и Рязань. Главное требование таксистов: законодательное ограничение отчислений агрегаторам на уровне 10% или хотя бы начало полномасштабных переговоров между агрегаторами и извозчиками. Пока же интернет-сервисы жалобы своих водителей на тяжелую жизнь игнорируют и продолжают в одностороннем порядке устанавливать правила.

Сами таксисты в успех забастовки, похоже, не очень верят. Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что вряд ли «рядовой пассажир увидит результаты по этому бойкоту». Во-первых, акцию протеста поддержали далеко не все извозчики, а во-вторых, те, кто все-таки решил выказать недовольство агрегаторам, принимают заказы через диспетчерские службы, работающие по телефону — такие были популярны в «доуберовскую» эпоху. То есть пассажиры, если им нужно, воспользоваться услугами такси в любом случае смогут. Впрочем, по состоянию на середину дня 10 апреля недостатка в водителях не ощущалось и в популярных мобильных приложениях цены на поездки не выросли.

Российские таксисты, надо сказать, пока протестуют против интернет-агрегаторов очень мягко. Во Франции, например, было уже несколько акций протеста извозчиков против Убера, во время проведения которых таксисты избивали пассажиров, осмелившихся воспользоваться этим сервисом.

На таксистов давят не только интернет-агрегаторы, но и сервисы так называемого альтернативного извоза, например BlaBlaCar. Сочинские таксисты уже даже начали угрожать водителям и пассажирам, пользующимся этим приложением.

О том, почему такси в России — небезопасный вид транспорта, читайте в материале нашего эксперта Михаила Колодочкина.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС