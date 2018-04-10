В России сегодня бастуют таксисты. Как это отразится на пассажирах?

Интернет-агрегаторы в корне изменили рынок такси: обрушили тарифы, свели к минимуму время ожидания машины клиентом. Казалось бы, круто? К сожалению, у прогресса есть и обратная сторона: потерявшие значительную часть дохода извозчики озлобились и стали срываться на пассажирах. Операторы при этом не хотят нести ответственность за поведение водителей, зато регулярно увеличивают с них поборы за пользование сервисом поиска клиентов. Сегодня таксисты отдают оператору до трети суммы с каждого заказа, при этом значительную часть времени им приходится тратить на короткие малооплачиваемые поездки. Именно эти «грошевые» заказы доводят извозчиков до белого каления, а за отказ от них операторы штрафуют водителей.
Председатель межрегионального профсоюза таксистов Ярослав Щербинин в интервью «Телеканалу 360» рассказал о том, сколько на самом деле сегодня зарабатывают извозчики:
«Мы спорили с агрегатором и проводили экспресс-расчеты в департаменте транспорта по доходам водителей. Яндекс сказал, что шофер, по их подсчетам, в час зарабатывает 450 рублей. Мы посчитали: 4,5 тысячи за 10-часовую смену. Из них вычитаются проценты Яндекса, аренда автомобиля, бензин, и у водителя остается порядка 800 рублей. Представляете, за 10-часовую смену 800 рублей! Правда, если он еще поработает 2–3 часа, то он может до двух тысяч дотянуть. Представляете, работать 12–14 часов и получать две тысячи?»
Щербинин также сообщил, что в последнее время таксопарки фиксируют рост смертности сотрудников от переутомления: уставшие водители либо попадают в аварии, либо у них отказывает сердце.
И вот на этом фоне российские таксисты решили объявить 10 апреля операторам забастовку. Она проходит в городах-миллионниках, присоединились к ней и города помельче, например Сочи и Рязань. Главное требование таксистов: законодательное ограничение отчислений агрегаторам на уровне 10% или хотя бы начало полномасштабных переговоров между агрегаторами и извозчиками. Пока же интернет-сервисы жалобы своих водителей на тяжелую жизнь игнорируют и продолжают в одностороннем порядке устанавливать правила.
Сами таксисты в успех забастовки, похоже, не очень верят. Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что вряд ли «рядовой пассажир увидит результаты по этому бойкоту». Во-первых, акцию протеста поддержали далеко не все извозчики, а во-вторых, те, кто все-таки решил выказать недовольство агрегаторам, принимают заказы через диспетчерские службы, работающие по телефону — такие были популярны в «доуберовскую» эпоху. То есть пассажиры, если им нужно, воспользоваться услугами такси в любом случае смогут. Впрочем, по состоянию на середину дня 10 апреля недостатка в водителях не ощущалось и в популярных мобильных приложениях цены на поездки не выросли.
- Российские таксисты, надо сказать, пока протестуют против интернет-агрегаторов очень мягко. Во Франции, например, было уже несколько акций протеста извозчиков против Убера, во время проведения которых таксисты избивали пассажиров, осмелившихся воспользоваться этим сервисом.
- На таксистов давят не только интернет-агрегаторы, но и сервисы так называемого альтернативного извоза, например BlaBlaCar. Сочинские таксисты уже даже начали угрожать водителям и пассажирам, пользующимся этим приложением.
- О том, почему такси в России — небезопасный вид транспорта, читайте в материале нашего эксперта Михаила Колодочкина.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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