Глава МЧС призвал не злоупотреблять мигалками. И решил их сократить

В МЧС России обеспокоены ростом злоупотреблений и неправомерным использованием спецсигналов и цветографического оформления транспортных средств, говорится на сайте ведомства. И объявляют… месячник профилактики подобных нарушений!

На сайте ведомства напоминают, что службы, которые имеют право использовать устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов, перечислены в Указе Президента РФ от 19 мая 2012 года. Вместе с тем участились случаи неправомерного использования знаков преимущества движения автомобилей различными аварийно-спасательными подразделениями, не входящими в систему МЧС России и не занимающимися реагированием на оперативные события. Они дискредитируют работу спецслужб, которые действительно выполняют спасательные работы и защищают жизнь и здоровье граждан.

Поэтому глава ведомства Владимир Пучков поручил взять на жесткий контроль порядок выдачи и распределения спецсигналов и цветографических схем. Сейчас МЧС вместе с МВД проводят рейды по выявлению незаконного использования знаков преимущества автомобилей. Установлены полномочия МЧС России по определению количества транспортных средств, оснащенных спецсигналами в различных реагирующих подразделениях, независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы. Сначала количество таких машин проконтролируют при проведении предаттестационной проверки. После этого подготовят соответствующий регламент взаимодействия с МВД России для определения неправомерного использования мигалок в различных реагирующих подразделениях, в том числе в связи с жалобами от граждан.

Владимир Пучков предписал до 10 мая провести проверку подразделений, которые могут использовать спецсигналы. Особое внимание будет уделено подразделениям Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, где, по данным МЧС, наибольшее количество нарушений.

Депутат заксобрания Ленинградской области предложил запретить любую тонировку на автомобилях в целях предотвращения террористической угрозы.

Уже и дорожные хулиганы ездят со стилизованными под мигалки стробами, распугивая добропорядочных автомобилистов.

Фото: Depositphotos