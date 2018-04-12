Неизвестные изуродовали автомобиль радиоведущего Сергея Асланяна

Автомобильный обозреватель «Эхо Москвы» вновь оказался в центре внимания: неизвестные вандалы не оставили на его автомобиле живого места.

Радиоведущий и обозреватель программы «Эхо Москвы» опубликовал видео, в котором показал, что произошло с его автомобилем за ночь. Весь кузов внедорожника Mitsubishi Pajero исцарапан и местами помят, сломаны зеркала, пробиты колеса.

Это можно было бы списать не неизвестных вандалов, но Сергей Асланян утверждает, что рядом стоят не менее дорогие автомобили, которые не тронуты. «Журналистика опасная, иногда вот так рецензируют твою работу», — говорит сам Асланян.

Радиоведущий связывает акт вандализма с профессиональной деятельностью. По факту свершившегося Асланян подал заявление в полицию, которая в настоящее время проводит проверку.

В 2012 году нападали на самого Сергея Асланяна. Тогда он получил травмы средней степени тяжести.

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Фото, видео: YouTube