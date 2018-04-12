Водитель Тойоты трижды переехал пенсионерку. Он принял ее за сугроб

Инцидент произошел днем 11 апреля в селе Намцы Республики Саха. В результате наезда кроссовера Toyota Harrier 78-летняя женщина получила множественные травмы, в том числе перелом позвонка.

Запись наезда сделала видеокамера наружного наблюдения, установленная на здании администрации МО «Ленский наслег» по адресу улица Степана Платонова, 28. В ролике видно, как водитель кроссовера Toyota Harrier маневрирует, выезжая с парковки на дорогу, и все это время под колесами машины находится сбитая женщина-пешеход.

Пострадавшей оказалась 78-летняя пенсионерка, врачи диагностировали у нее перелом позвонка.

Водителя Тойоты полиция тоже установила, это 68-летний мужчина. Медицинское освидетельствование не выявило у него алкогольного опьянения. Сам виновник аварии признался, что при выезде с парковки посмотрел только в правое зеркало, а колебания кузова по левому борту интерпретировал как наезд на слежавшийся мокрый снег. Через стекло багажной двери водитель пенсионерку не заметил, так оно было загрязнено.

В настоящее время следователи ждут медицинского заключения о тяжести полученных пенсионеркой травм, и на его основе будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Скорее всего, наезд подпадет под ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», максимальное наказание по ней — 2 года лишения свободы.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube