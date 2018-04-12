Toyota представила бюджетную версию внедорожника Land Cruiser Prado

Дешевый Prado?! Увы, не в России. Сэкономить на покупке крутого внедорожника японская фирма предложила британцам.

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota > Land Cruiser Prado

Фокус состоит в том, что Toyota превратила Land Cruiser Prado в коммерческий автомобиль и дала ему соответствующее название — Land Cruiser Utility Commercial. Покупка коммерческих автомобилей в Великобритании облагается куда меньшим налогом, чем покупка обычных легковушек и внедорожников, правда, величина фискальной скидки определяется индивидуально для каждого покупателя.

Цена ниже и за счет упрощенной комплектации: автомобиль лишен задних сидений и многих дорогих опций, но прожиточный минимум есть. В базовое оснащение Land Cruiser Utility Commercial входят пять подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и коленная для водителя), кондиционер, круиз-контроль, датчик света, простенькая мультимедийная система с 4,2-дюймовым экранчиком, пуск двигателя кнопкой, электропривод и обогрев наружных зеркал, электронная система контроля устойчивости прицепа (его максимальная допустимая масса — 3 т). Колеса — стальные, 17-дюймовые.

Коммерческий Land Cruiser предлагается в короткобазном (SWB) и длиннобазном (LWB) исполнениях, но с единственным силовым агрегатом, состоящим из 2,8-литрового 180-сильного турбодизеля и 6-ступенчатой МКП. Полный привод с межосевым дифференциалом Torsen и понижайка, разумеется, остались.

Максимальные грузоподъемность и вместимость короткой версии составляют 593 кг и 1574 л, у длиннобазного внедорожника соответствующие показатели — 756 кг и 2216 л. Пол грузового отсека покрыт износостойким материалом, боковые стекла (кроме тех, что в передних дверях) заменены не непрозрачные вставки в цвет кузова, стальная сетчатая перегородка за сиденьями снабжена люком для оперативного доступа к грузу.

Минимальная цена версии Utility Commercial составляет 27 546 фунтов стерлингов (это примерно 2,5 млн рублей в переводе по текущему, весьма нестабильному курсу), тогда как пассажирский внедорожник стоит минимум 33 435 фунтов стерлингов (чуть более 3 млн рублей). Для сравнения скажем, что в России цены на Land Cruiser Prado начинаются с отметки с 2 249 000 рублей, а упрощенная коммерческая модификация в теории могла бы стоить меньше 2 млн, но вряд ли такая когда-либо у нас появится.

Toyota представила бюджетную версию внедорожника Land Cruiser Prado

Фото: Toyota

Toyota представила бюджетную версию внедорожника Land Cruiser Prado
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