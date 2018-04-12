«Мы же с вами русские люди!»: большинство россиян не обманывают при продаже автомобиля

Это выяснили в ходе специального исследования, а также рассказали, почему люди порой не говорят всей правды.

В ходе исследования были опрошены 816 мужчин и 498 женщин, продавших свои автомобили в марте на онлайн-аукционе CarPrice. Основной задачей было выяснить, как часто продавцы приукрашивают достоинства своих машин. Специалисты компании также узнали мотивы, побуждающие продавцов лукавить.

Оказалось, что большинство респондентов при продаже машины говорят правду. Те, кто никогда не обманывает, объясняют, что в этом нет смысла, так как их машина и так в хорошем состоянии. Причем в такой уверенности женщины пребывают чаще, чем мужчины. Не обманывают, потому что в принципе хотят быть всегда честными, 21,5% опрошенных, среди них 23,6% мужчин и 18,5% женщин.

Среди тех, кто преувеличивает достоинства своих машин, многие это делают потому, что считают, что если и есть проблемы, то они несущественные (46,9%). Тут лидируют женщины — 56% против 42,1% среди мужчин. На втором месте — желание выручить побольше денег (28,3%). Любопытно, что нежелание расстраивать предстоящими проблемами будущего покупателя в качестве причины не назвала ни одна опрошенная женщина, зато совестливых мужчин — 9,5%.

Есть и еще один вариант ответа — «все так делают». Он набрал 18,6% голосов, причем женщины выбирали его чаще (22%), чем представители сильного пола —16,8%.

Опрос проводился по телефону в 36 городах страны.

Недавно специалисты также выяснили, все ли инструменты клиентского сервиса используют дилеры для привлечения клиентов. Оказалось, что слабое звено на сегодняшний день — веб-чаты.

А это исследование касалось возраста автомобилей с пробегом. Где в Москве и Подмосковье обитают самые свежие автомобили, читайте в нашем материале.



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