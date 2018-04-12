FAW в этом году привезет в Россию сразу несколько новинок

Китайский автопроизводитель обещал вывести на наш рынок две новые и одну обновленную модели легковых автомобилей. И рассказал, когда именно.

FAW X80
FAW X80

FAW > X80

FAW Oley
FAW Oley

FAW > Oley

FAW X80
FAW X80

Обновленный кроссовер FAW Besturn X80 появится в продаже в июне текущего года. Автомобиль предложат в трех комплектациях с автоматом и механикой. Двигатель предполагается один — 2-литровый мощностью 142 лошадиные силы.

FAW D60
FAW D60

В сентябре появится субкомпактный кроссовер FAW D60, а к концу года — компактный кроссовер FAW Besturn X40.

FAW X40
FAW X40

Информацию дают скупо, подробности обещают представить перед официальной презентацией моделей в РФ.

Компания продолжает развивать дилерскую сеть в России, сейчас официальных дилеров 50, восемь из них появились в этом году. FAW ставит задачу равномерно покрыть сетью автосалонов все республиканские, краевые и областные центры РФ и к концу года достичь показателя продаж в 100–120 легковых автомобилей в месяц.

Сейчас в России продаются только две модели: седан FAW Oley по цене от 491 000 рублей и кроссовер FAW Besturn X80 за 999 000 рублей.

  • Модель D60 на родине уже успела пережить рестайлинг, но у нас, судя по всему, будет предложена старая версия, которую показали еще на Московском автосалоне 2016 года.
  • Продажи среднеразмерного кроссовера FAW Besturn X80 стартовали в России в апреле 2017 года, и «За рулем» сразу отметил, что просят за него многовато — от 1 149 000 рублей. Правда, потом цену снизили.

FAW в этом году привезет в Россию сразу несколько новинок

Фото: FAW

FAW в этом году привезет в Россию сразу несколько новинок
Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

918 просмотрови
В избранное
Оцените материал
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые