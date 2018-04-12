FAW в этом году привезет в Россию сразу несколько новинок

Обновленный кроссовер FAW Besturn X80 появится в продаже в июне текущего года. Автомобиль предложат в трех комплектациях с автоматом и механикой. Двигатель предполагается один — 2-литровый мощностью 142 лошадиные силы.
В сентябре появится субкомпактный кроссовер FAW D60, а к концу года — компактный кроссовер FAW Besturn X40.
Информацию дают скупо, подробности обещают представить перед официальной презентацией моделей в РФ.
Компания продолжает развивать дилерскую сеть в России, сейчас официальных дилеров 50, восемь из них появились в этом году. FAW ставит задачу равномерно покрыть сетью автосалонов все республиканские, краевые и областные центры РФ и к концу года достичь показателя продаж в 100–120 легковых автомобилей в месяц.
Сейчас в России продаются только две модели: седан FAW Oley по цене от 491 000 рублей и кроссовер FAW Besturn X80 за 999 000 рублей.
- Модель D60 на родине уже успела пережить рестайлинг, но у нас, судя по всему, будет предложена старая версия, которую показали еще на Московском автосалоне 2016 года.
- Продажи среднеразмерного кроссовера FAW Besturn X80 стартовали в России в апреле 2017 года, и «За рулем» сразу отметил, что просят за него многовато — от 1 149 000 рублей. Правда, потом цену снизили.
Фото: FAW
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