УАЗ Патриот подорожал. И скоро может стать еще дороже

Ульяновский автозавод следом за многими другими автопроизводителями поднял цены на все комплектации внедорожника Патриот.

Так, стоимость внедорожника перевалила психологическую отметку в 700 тысяч рублей: базовая версия «Классик» обойдется в 719 000 руб. На такую же сумму выросли ценники и на остальные комплектации: «Оптимум», «Престиж» и «Максимум».

Если иностранные компании, подняв цены, аргументируют это новыми ставками утилизационного сбора, то в случае с УАЗом это объяснение не проходит — машина отчественной сборки, а значит завод получает компенсации из бюджета. Но и это еще не все. Генеральный директор УАЗа и владелец компании Sollers (ей принадлежит завод) Вадим Швецов заявил, что завод может поднять цены еще раз, если курс доллара не опустится ниже 60 руб.

Связано это с большим количеством иностранных комплектующих. По некоторым данным, локализация Патриота ниже, чем у ряда иномарок, собираемых в России, и не превышает 47%.

В базовую версию внедорожника входят отечественная «раздатка» с механическим приводом управления, окрашенные в черный корпуса зеркал и дверные ручки, 16-дюймовые штампованные колеса. Из всех систем безопасности здесь только ABS, водительская подушка безопасности и инерционные ремни. Зато остались электростеклоподъемники всех дверей, а зеркала имеют электрорегулировку и обогрев.

Топовая комплектация «Максимум» за 989 000 рублей включает в себя раздаточную коробку Dymos с электромеханическим управлением и множество комфортных опций, включая даже камеру заднего вида.

Фото: УАЗ