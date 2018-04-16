Пьяному и забор по колено. Как полиция задержала молодого угонщика

Ранее судимый 24-летний пьяный угонщик, убегая от полиции, сиганул через забор. Погоня зафиксирована на видео УГИБДД по Красноярскому краю.

Экипаж ДПС поздно вечером обратил внимание на «девятку», которая ехала быстро и с выключенными фарами. Подозревая, что водитель нетрезв, полицейские потребовали у него остановиться, но он лишь прибавил скорость. Стражи порядка, включив световой и звуковой сигналы, начали преследовать нарушителя. В какой-то момент молодой человек понял, что полицейские его настигают, бросил машину и лихо перепрыгнул через ворота забора, даже не заметив, что они открыты. Полицейский последовал за ним, ему удалось догнать беглеца.

Нарушений у 24-летнего мужчины оказался прямо букет: ранее неоднократно судимый, он решил покататься и взломал автомобиль, стоящий во дворе. Вдобавок ко всему он был нетрезв и не имел прав. Мужчина игнорировал требования полиции и ехал с нарушением правил дорожного движения.

Как говорится в полицейском отчете, против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

И последний любопытный момент в этой истории: автомобиль вернули владельцу, который даже не подозревал о пропаже собственности!

Находящегося в отпуске судебного пристава насторожило странное поведение водителя на дороге. Когда тот остановился у обочины, он подъехал, чтобы узнать, в чем дело. Оказалось, что мужчина за рулем сильно пьян, и приставу не оставалось ничего другого, как удерживать его до приезда полиции.

Эта странная история произошла в Омской области: пьяные пешеходы, заподозрив, что водитель не притормозил на пешеходном переходе, начали крушить его автомобиль, а когда тот вышел, избивать его самого. Испугавшись, водитель убежал, а хулиганы решили покататься на его автомобиле.



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