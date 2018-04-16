АВТОВАЗ меняет президента. Да, они сделали это снова

Основные акционеры российского автогиганта — компания Renault и концерн «Ростех» приняли решение сменить президента завода.

Учите новую фамилию — Каракатзанис. Именно Ив Каракатзанис с 1 июня этого года сменит Николя Мора на должности руководителя АВТОВАЗа. При этом Мор с завода не уйдет: он будет назначен заместителем председателя совета директоров ПАО «АВТОВАЗ» и продолжит контролировать финансовую ситуацию на заводе и выполнение среднесрочного плана развития компании.

В сообщении СП Alliance Rostec Auto BV не говорится о причинах смены руководства, но в феврале глава «Ростеха» Сергей Чемезов анонсировал смену президента и увязал ее с назначением Николя Мора на должность старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия. Мору попросту не удастся эффективно совмещать несколько руководящих постов.

Ив Каракатзанис

Как и Николя Мор, Ив Каракатзанис переходит на АВТОВАЗ из Румынии, где он сейчас возглавляет местное подразделение Renault и занимает пост генерального директора Dacia. В Renault он пришел в 1992 году и до последнего назначения занимал посты индустриального вице-президента региона Евразия и вице-президента по цепочке поставок.

Председатель правления АВТОВАЗа Сергей Скворцов и Николя Мор в один голос говорят о том, что вместе с Каракатзанисом продолжат выполнение плана финансового оздоровления предприятия и будут развивать продажи автомобилей Lada в России и за рубежом.

Напомним, что Николя Мор возглавил АВТОВАЗ весной 2016 года, когда в отставку был отправлен предыдущий президент Бу Андерссон.

Фото: Денис Гришкин/Ведомости/ТАСС, Renault