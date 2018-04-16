Должник переоделся в гаишника, чтобы приставы от него отстали. Не вышло!

Житель Армавира задолжал по алиментам более 600 тысяч рублей. Чтобы списать долг, он явился к приставам в форме полицейского и начал «качать права».

Судебные приставы Армавирского городского отдела вызвали к себе должника для решения вопроса о неуплаченных алиментах. Мужчина явился, но в весьма неожиданном виде: употребив накануне алкогольные напитки, он надел форму инспектора ДПС и стал в агрессивной форме объяснять приставам, что принудительно взыскивать с него долг они не имеют права, а если не отстанут, то он задействует свои связи в высших кругах правоохранительной системы.

Угрозы пьяного лжеполицейского не произвели на приставов никакого впечатления: должнику объяснили, что алименты все-таки следует заплатить, иначе через два месяца будет возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» — по ней нерадивый папаша может на год загреметь в тюрьму, и никакие фальшивые погоны не помогут. Кстати, приставы на всякий случай уточнили в Госавтоинспекции, не числится ли у них сотрудник с фамилией и именем должника, и оттуда пришел отрицательный ответ. Поняв, что маскарад не удался, раздосадованный мужчина покинул казенное учреждение.

Как сообщила сегодня пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю, ранее этот должник уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», но наказание по ней законом предусмотрено небольшое — штраф до 500 рублей.

В начале апреля «За рулем» рассказывал о том, как задолжавшая за коммунальные услуги жительница Перми на 16 часов заперлась в своем автомобиле, чтобы не отдавать его судебным приставам.

Ранее в марте другой пермяк предложил судебным приставам вместе с машиной забрать в счет долгов и его жену. Будучи в командировке, он исправно перечислял благоверной деньги за кредитный автомобиль, а она тратила их на шопинг и развлечения.

Фото: Андрей Пронин/Интерпресс/ТАСС