В России отзывают небезопасные кроссоверы Jeep Liberty

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в нашей стране официальными дилерами Jeep в период с сентября 2011 года по сентябрь 2013-го. На них могут некорректно сработать системы пассивной безопасности.

Некоторые наши читатели, возможно, уже не помнят такую машину, как Jeep Liberty, которая во всем остальном мире известна под именем Patriot, но в России была переименована, так как название Patriot зарезервировано за УАЗом. Так вот, в свое время этих Джипов на нашем рынке было продано немало, и теперь на части из них немногочисленным сервисным центрам марки предстоит устранить конструктивный дефект, вот как он описан на сайте Росстандарта:

«Причиной отзыва транспортных средств Jeep Liberty является внутренняя неисправность в системе модуля управления подушки безопасности, что может привести к неработоспособности активных подголовников при ДТП с ударом сзади».

Всего под отзыв попали 483 автомобиля, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механики Jeep бесплатно для автовладельцев проверят на каждом кроссовере модуль установки подушки безопасности и при необходимости заменят его.

В марте в России отзывали очередную партию внедорожников Jeep Wrangler для замены дефектных подушек безопасности Takata.

Также в марте под отзыв попали внедорожники Jeep Grand Cherokee из-за сбоящего генератора.

С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Jeep