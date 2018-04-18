Известного телеведущего поймали пьяным за рулем. И наказали гигантским штрафом!

Имя МакПартлина в России мало известно, между тем в Британии шоумен очень популярен и в 2004 году даже возглавил топ-10 самых узнаваемых ведущих Великобритании. Но раз попался — плати, а штраф по местным законам зависит от дохода.

Британский телеведущий МакПартлин оштрафован за нетрезвое вождение на 86 тысяч фунтов стерлингов (около 7,6 млн рублей) и на 20 месяцев лишен водительских прав. Как стало известно, выявленная у него доза алкоголя (0,75 мг на литр выдыхаемого воздуха) в два раза превысила допустимую в Британии (0,35 мг на литр).

Окружной судья Барбара Барнс, приняв во внимание, что его еженедельный доход составляет около 130 000 фунтов стерлингов (около 11,5 млн рублей), назначила ему штраф, который BBC называет крупнейшим в истории Великобритании. Она также пристыдила ведущего, отметив, что его репутации нанесен урон и что он должен понимать, что отныне не может считаться человеком образцового поведения, как было до сих пор.

МакПартлин на Mini не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями. В результате этого происшествия несколько человек получили незначительные ранения, а ребенка, ехавшего в одной из машин, доставили в больницу для профилактической проверки.

Выйдя из магистратского суда Уимблдона, МакПартлин выступил перед журналистами и сказал, что подвел себя и своих зрителей, ему действительно стыдно, он сожалеет о случившемся и рад, что при столкновении в Ричмонде 18 марта никто сильно не пострадал.

Запрет на вождение может быть сокращен на пять месяцев, до 15 месяцев, если он до середины мая 2019 года пройдет программу освобождения от зависимости от алкоголя.

Энтони МакПартлин (Ант) вместе с партнером Декланом Доннелли (Дек) ведет популярные телешоу «Ант и Дек: Готовая еда субботним вечером», «Британия ищет таланты» и «Я — звезда».

В разных европейских странах за нарушения ПДД полагаются разные штрафы — в зависимости от местного законодательства. Например, в Италии при управлении автомобилем в нетрезвом виде накажут на 530 евро.



Фото: PA Images/TASS, BBC