Опасная погоня за наркоманом на Жигулях закончилась стрельбой

Инцидент произошел 13 апреля в Красноярском крае. Сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать игнорировавшего требование об остановке водителя универсала ВАЗ-2104.

Преследование началось на сороковом километре автодороги Емельяново — Частоостровское: водитель Жигулей на большой скорости пытался оторваться от преследовавшего его экипажа ДПС.

В ролике, опубликованном пресс-службой ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, видно, как полицейские и преследуемый ими автомобиль несколько раз выезжают на встречную полосу и совершают опасные обгоны в сантиметрах от проносящихся мимо машин. Предупредительный выстрел в воздух не произвел на водителя Жигулей никакого впечатления, и тогда инспекторы решили стрелять по колесам. Данная мера оказалась эффективной, нарушителя удалось задержать — им оказался 38-летний мужчина, в салоне автомобиля находился также его 44-летний приятель.

В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили подозрительное вещество растительного происхождения и отправили его на экспертизу. Анализ показал, что это гашиш весом более 1 грамма.

В отношении водителя составлено сразу несколько административных материалов: по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» (наказывается штрафом в размере до 5000 рублей или административным арестом на срок до 15 суток), части 1 статьи 12.26 КоАП РФ «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения» (лишение водительских прав на срок до 2 лет) и части 2 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства» (штраф в размере до 800 рублей).

В январе полицейские Южно-Сахалинска пытались задержать угонщика автомобиля, бросая в него снежки.

Также в январе в Ставропольском крае сотрудники ДПС вынуждены были застрелить водителя ГАЗели — он оказал сопротивление при задержании, которому предшествовала погоня.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube