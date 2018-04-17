Новый начальник Фольксвагена начал с апгрейда логотипа. Каким он будет?

Новое руководство VW решило изменить логотип и тем самым дистанцироваться от скандалов, связанных с дизельгейтом. Ну и продвижению электромобилей это должно помочь, полагают в компании.

Volkswagen AG планирует обновить логотип бренда, поскольку готовится к эпохе электромобилей и пытается избавиться от негативного имиджа, связанного с мошенничеством в программном обеспечении дизельных автомобилей. Новый логотип представят уже в следующем году, во время презентации планов немецкого автопроизводителя по массовому внедрению электромобилей, заявил в понедельник на брифинге в Берлине главный менеджер по маркетингу компании Йохен Зенпихль. По его словам, новый логотип должен выглядеть таким образом, чтобы он хорошо смотрелся не только на кузове автомобиля, но и на экранах смартфонов, сообщает Bloomberg. Логотип VW должен стать доступнее и чуть мягче, а также подчеркнуть инновации, чтобы оправдать более высокую стоимость автомобилей марки.

Логотип изменят впервые с 2012 года, но тогда его коснулся лишь легкий рестайлинг, шильдик стал более объемным.

Сейчас бренд не в самой лучшей форме, он утратил часть былой эмоциональной привлекательности, пытаясь быть слишком немецким, и дело тут не только в дизельном скандале, подчеркнул Зенпихль.

Служба маркетинга VW также расширит использование социальных сетей для того, чтобы убедить скептически настроенных покупателей переключиться на электромобили. Он полагает, что свежее изображение бренда станет одним из важных факторов и символом электромобилизации компании. Начнется она с хэтчбека I.D., который появится в 2020 году, за ним последует внедорожник, минивэн и седан.

«Проблема заключается в том, как заманить людей в новый электрический мир! Мы хотим, чтобы люди воодушевились вместе с нами, а для этого нужно больше цвета», — отметил Зенпихль.

Концерн уже несколько лет пытается преодолеть кризис, связанный с подтасовкой данных о выбросах дизельных автомобилей, и сделать так, чтобы больше ничего не напоминало о скандале. Начали обновление с «головы» — на прошлой неделе генеральным директором концерна стал Герберт Дисс, который сменил на этом посту Маттиаса Мюллера.

Официально Маттиас Мюллер ушел в отставку по собственному желанию, но поговаривают, что был не согласен с решением акционеров разделить концерн на три направления — «Объем», «Премиум» и «Суперпремиум», а отделение коммерческой техники подготовить к выходу на биржу.

Volkswagen I.D. Vizzion , который недавно показали в Женеве, четвертый в линейке электрических концептов I.D. Ставить их на конвейер немцы собираются с 2020 года, этот же седан вообще инновационный — в нем нет не только органов управления, но даже дисплеев!

Фото: DPA/TASS