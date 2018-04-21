Производители продолжают изобретать подушки безопасности

Несмотря на то, что подушек безопасности сегодня много видов, инженеры разрабатывают все новые и новые, стремясь максимально защитить людей в автомобилях. Появилось сразу несколько интересных решений.

Например, подушка безопасности, разработанная компанией ZF в Фридрихсхафене. Это так называемая центральная подушка безопасности, которая при боковом ударе разворачивается из верхней части спинки сиденья между пассажирами и препятствует тому, чтобы они сталкивались друг с другом или расположенными рядом сиденьями.

Еще один инновационный продукт в настоящее время разрабатывает подразделение Hyundai Mobis. Подушка раскроется в случае обрушения панорамной крыши и защитит пассажиров от серьезных травм головы, а также не допустит, чтобы кто-то из них вылетел из автомобиля через открытый люк.

В то время как в Hyundai, несмотря на успешное тестирование на манекенах, не дают никаких прогнозов насчет серийного производства новых устройств, центральную подушку между пассажирами уже с осени будут устанавливать в новом поколении флагмана A8 Audi. Правда, она защитит пассажиров только задних сидений, для водителя и пассажира такая лишь в проектах.

Когда производители думают о подушках безопасности, они имеют в виду не только пассажиров. Снова и снова ведутся разработки так называемых внешних подушек безопасности, которые предназначены для защиты от столкновений автомобиля с пешеходами или велосипедистами. За исключением подушки безопасности в капоте последнего Volvo V40, которая предназначена для защиты пешеходов от аварии, ни одна из этих систем в серийных машинах так и не появилась.

Какими могут быть подушки безопасности в беспилотных автомобилях? Тут есть проблемы, полагают специалисты. Они считают, что существующие подушки непригодны для автономных машин, которые придуманы для того, чтобы люди получили больше свободы и не ограничивались лишь статичным сидячим положением. В идеале идея автономного вождения заключается в том, чтобы сократить число аварий до минимума. Но пока нет возможности гарантировать полностью безаварийное движение, нужны подушки безопасности, которые могут справиться и с такими ситуациями, считает представитель компании ZF Кристоф Хорн.

Детское автомобильное кресло со встроенными подушками выпустила компания Maxi-Cosi (голландское подразделение канадской компании Dorel Inc.).

Фото: automobilwoche.de