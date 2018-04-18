АВТОВАЗ приостановил производство Lada Vesta

Предприятие временно прекратило собирать свою самую популярную модель на российском рынке из-за нехватки комплектующих.

Напомним, что собирают Лады Весты на площадке Lada Ижевск, где и столкнулись со сбоем в поставке комплектующих. Сорвал производственный процесс нижегородский «Автокомпонент», который, не предупредив заранее, не выполнил контракт на поставку комплектующих.

На предприятии уже отменена одна рабочая смена и недопроизведено 285 автомобилей из-за отсутствия на складах Lada Ижевск топливных баков.

«Завод прилагает максимум усилий для нормализации поставок», — заявил агентству ТАСС представитель пресс-службы АВТОВАЗа.

Любопытно, что и без срыва поставок Lada Vesta может стать дефицитом на российском рынке. В марте многие дилеры жаловались на то, что АВТОВАЗ не открывает им квоты для майских продаж. При этом апрельские квоты оказались гораздо меньше, чем просили дилеры. Теперь же ситуация может еще больше ухудшиться.

Седан Lada Vesta официально обзавелся кросс-версией. Ее на специальном мероприятии представил сам шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин.

Lada Vesta по итогам марта обогнала Гранту в рейтинге самых популярных новых автомобилей на российском рынке.

Фото: АВТОВАЗ