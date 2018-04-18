АВТОВАЗ приостановил производство Lada Vesta

Предприятие временно прекратило собирать свою самую популярную модель на российском рынке из-за нехватки комплектующих.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Напомним, что собирают Лады Весты на площадке Lada Ижевск, где и столкнулись со сбоем в поставке комплектующих. Сорвал производственный процесс нижегородский «Автокомпонент», который, не предупредив заранее, не выполнил контракт на поставку комплектующих.

На предприятии уже отменена одна рабочая смена и недопроизведено 285 автомобилей из-за отсутствия на складах Lada Ижевск топливных баков.

«Завод прилагает максимум усилий для нормализации поставок», — заявил агентству ТАСС представитель пресс-службы АВТОВАЗа.

Любопытно, что и без срыва поставок Lada Vesta может стать дефицитом на российском рынке. В марте многие дилеры жаловались на то, что АВТОВАЗ не открывает им квоты для майских продаж. При этом апрельские квоты оказались гораздо меньше, чем просили дилеры. Теперь же ситуация может еще больше ухудшиться.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Vesta (13)

LADA 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

ВЕСТА, 1,6; робот; пробег 36000 Комфортный салон, эргономика, динамика, работа подвески, емкий багажник

Недостатки:

Отсутствие подсветки панели приборов днем. При скорости выше 120 возникает провал в управляемости — руль становится пустой вдруг, причем пугающе неожиданно

Комментарий:

— В дождь скрипели резиновые блоки в подвеске — заменили по гарантии все. — Робот сдурел почти сразу — сильная детонация при трогании и провал при газе в движении. Заменили по гарантии корзину сцепления на новую модификацию. Никаких проблем при трогании, ускорение в движении адекватно газу, зараб...

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