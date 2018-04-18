Новый Lexus ES: первые фото и видео. Так выглядит Камри для богатых

Живая премьера премиального брата новой Тойоты Камри состоится 25 апреля на автосалоне в Пекине, но кое-что о нем, помимо картинок, известно уже сейчас.

На протяжении трех последних десятилетий у Лексуса в бизнес-классе было два седана — ES и GS, но последний, по слухам, может исчезнуть из модельной линейки как непопулярный. В России на данный момент предлагается только спортивный Lexus GS-F — в прошлом году он нашел на отечественном рынке всего 9 покупателей, тогда как ES — 1668. На ключевом для Лексуса американском рынке разрыв тоже огромный: в 2017 году дилеры марки продали 51 398 седанов ES и только 7773 экземпляра GS.

«Фишка» Лексуса GS — в базовом заднем приводе и продольном расположении силового агрегата, но покупатели эти спортивные задатки не оценили, и теперь за весь бизнес-класс у Лексуса будет отдуваться переднеприводный ES с установленным поперек мотором. Однако, чтобы так называемые активные водители не почувствовали себя обделенными маркой Лексус, новый ES, согласно предварительным данным, получит и полноприводную модификацию, а платформа TNGA, на которой он построен, уже хорошо зарекомендовала себя в журналисткой среде на примере Камри — многие коллеги сходятся на том, что по сравнению с предшественником автомобиль стал гораздо приятнее в управлении.

Линейка силовых агрегатов Лексуса ES седьмого поколения будет во многом пересекаться с таковой у новой Тойоты Камри: на вершине гаммы ожидается атмосферный 3,5-литровый V6 мощностью под 300 л.с. Разумеется, будут у нового премиального бизнес-седана и гибридные версии, но вот доберутся ли они до России — пока вопрос. Дата старта продаж тоже еще не объявлена, но, скорее всего, автомобиль появится у дилеров до конца текущего года.

В начале апреля марка Lexus объявила о возвращении на российский рынок после двухлетнего перерыва среднеразмерного спортседана IS .

. В январе в России стартовали продажи удлиненной 7-местной модификации кроссовера Lexus RX.

Фото, видео: Lexus