Пешеходов начали штрафовать через соцсети. Большой Брат все видит

Китайские власти в последние годы развивают сеть камер наблюдения с технологиями распознавания лиц. Она помогает отследить не только борцов с режимом, но и преступников, которых вычисляют по горячим следам. А теперь камерам нашли новое применение.

С соблюдением правил дорожного движения в Китае все еще хуже, чем в России, причем это касается не только и не столько водителей, сколько пешеходов. Граждан много, к каждому полицейского не приставишь, решили в Китае, и начали штрафовать пешеходов за нарушения ПДД через систему камер видеонаблюдения с распознаванием биометрических данных.

Компания Intellifusion, занимающаяся разработкой систем искусственного интеллекта и ответственная за сеть камер наблюдений, заключила соглашение с крупнейшими китайскими мобильными операторами и соцсетями WeChat и Sina Weibo.

Впервые камеры, распознающие лица, начали использоваться для выявления нарушений ПДД в Пекине и Шанхае в апреле 2017 года. Но там фиксируются только нарушения, совершенные водителями. Теперь же Intellifusion в качестве эксперимента развернула сеть камер, фиксирующих нарушения ПДД пешеходами в Шэньчжэыне, на юге Китая.

Поначалу фото пешехода-нарушителя с частью данных его удостоверения выводились на огромные экраны рядом с дорогой. Затем был запущен отдельный сайт, на котором вывешиваются фотографии пешеходов-нарушителей.

Фотографии нарушителей с частью номера их удостоверения личности публикуют на специальном сайте

Теперь же пешеходы практически мгновенно после нарушения ПДД получают штраф прямо на свою страничку в социальной сети. «Пешеходы-нарушители всегда были проблемой в Китае, и одними штрафами тут проблему не решить. Но сочетание психологии и технологий может значительно сократить количество нарушений и предотвратить повторные нарушения», — заявил в интервью South China Morning Post представитель Intellifusion Ван Юн. Новая технология позволит сократить затраты, так как пешеход сразу поймет, что нарушил, и «стыдить» его через огромные экраны больше не придется.

Наложенные штрафы ведут к понижению кредитного рейтинга, который присваивается всем гражданам Китая. В случае, когда он опускается ниже критичной отметки, человек не только не может прибегнуть к заемным средствам, многие товары и услуги будут доступны ему только по завышенной цене. Поэтому китайцы очень чутко следят за своим рейтингом и стараются, чтобы он оставался если не в высшей зеленой зоне, то хотя бы в желтой.

В России пока таких камер нет. Но согласно новому плану повышения безопасности ГИБДД на дорогах должно значительно вырасти количество камер фиксации нарушений водителями.

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