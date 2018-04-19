Власти Москвы поспорили с Яндексом о пробках. У каждого своя правда

Вчера впервые за долгое время сервис «Яндекс.Пробки» оценил загруженность столичных дорог в максимальные 10 баллов. И это при том, что несколько лет назад компания изменила систему рейтинга, то есть нынешние 10 баллов соответствуют 12–15 по старой системе.

Основной причиной пробок стал дождь, который шел в Москве почти весь день: во время осадков движение в городе традиционно замедляется, возникает масса мелких аварий. Кроме того, в городе идет очередная масштабная программа по ремонту дорог. Поспособствовал ухудшению дорожной обстановки и провал проезжей части на Новом Арбате (из трех полос для движения осталась одна).

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) не согласились с оценкой Яндекса и заявили, что движение было рабочим, загруженность дорог не превышала 9 баллов.

«Показатель Яндекса в 10 баллов не отражает реальную картину с движением в городе. Средняя скорость при этих баллах обычно составляет 21 км/час. При этом наши специалисты зафиксировали, что скорость движения городского транспорта в самый загруженный период составляла 23 км/час», — заявил агентству ТАСС представитель ЦОДД.

В Яндексе в ответ заявили, что пробки все же достигли 10 баллов, но всего на 15 минут. При этом в вечерний час пик практически замкнулась пробка на внешней стороне Садового кольца. В Яндексе также отметили, что серьезные пробки были зафиксированы на внешней стороне Третьего транспортного кольца от Автозаводской улицы до Ленинградского проспекта, а на внутренней стороне — от проспекта Мира до шоссе Энтузиастов.

Ранее в Москве не согласились с оценкой британской компании Gocompare, которая назвала российскую столицу самым пробочным городом в Европе.

А в рейтинге компании INRIX Москва оказалась на втором месте в мире среди городов, где водители больше всего времени проводят в пробках.

Фото: АГН «Москва»