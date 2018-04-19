Центр Москвы перекроют из-за подготовки к Параду Победы

Сам парад традиционно пройдет 9 мая, а дороги будут перекрывать уже с завтрашнего дня, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Из-за репетиции военного парада на Красной площади на нескольких улицах введут временное ограничение движения. 20 апреля c 22:00 для транспорта закроют парадную площадку полигона в Алабине, Киевское шоссе, Минское шоссе, МКАД от Минского до Рублевского шоссе, МКАД от Киевского до Рублевского шоссе, Рублевское шоссе, улицы Осеннюю, Крылатскую и Нижние Мнёвники. Движение для автомобилей откроют по мере прохождения военной техники, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

21 апреля с 03:00 до 07:00 будут перекрыты: проезд к железнодорожной станции Пресня, 3-я Магистральная улица, Звенигородское шоссе в сторону улицы Мневники по встречной полосе, улица Мневники в сторону улицы Народного Ополчения по встречной полосе, улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники.

23 апреля с 21:30, 26 апреля и 3 мая с 18:00, 6 мая с 07:00 и 9 мая с 06:00 ограничат движение по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы, по Моховой от Большой Никитской до Тверской улицы, улице Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.

26 апреля и 3 мая с 22:40, а также 6 мая с 10:40 для прохождения колонны закроют Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, улицы Моховую, Воздвиженку и Новый Арбат, а также Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую, Тверскую, Болотную улицы, Болотную площадь, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты.

26 апреля и 3 мая с 17:00, 6 мая с 06:00 и 9 мая с 05:00 будут ограничения на улице Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Триумфальной площади и улице Тверской.

27 апреля и 4 мая с 01:00 ограничат движение на Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицах Моховой, Воздвиженке, Баррикадной, Красная Пресня, Новый Арбат, на Новинском бульваре, Звенигородском шоссе и улице Нижние Мневники. Эти же улицы перекроют 6 и 9 мая с 10:40.

Движение будут запускать по мере прохождения колонны военной техники.

К 9 мая готовятся и рядовые автолюбители, устраивая своим автомобилям милитаристский тюнинг. Такие автомобили были замечены на улицах Новосибирска.

В этом году среди новинок техники обещают показать новую машину поддержки танков (БМПТ), боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6». О новинках прошлого года читайте в материале «Парад Победы-2017».



Фото: АГН «Москва»