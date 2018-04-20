Права подорожают. Правительству очень нужны деньги

Госпошлина на оформление ряда документов будет увеличена. На заседании правительства было одобрено предложение МВД о внесении соответствующих поправок в Налоговый кодекс.

Правительственный законопроект внесут в Госдуму в установленном порядке и после трех прочтений в Госдуме и одобрения Совфедом и президентом поправки вступят в силу.

Еще в 2016 году, когда МВД только выступило с этой инициативой, ее обосновывали тем, что в связи с усложнением документов, появлением в них электронного носителя информации, возросли затраты на их изготовление, а действующая редакция Налогового кодекса позволяет компенсировать из федерального бюджета не более 42% фактических затрат. Поэтому платежи предлагают сделать соразмерными оставшимся 58%.

Речь идет об увеличении госпошлин на загранпаспорт нового поколения, национального водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств и другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения.



Законопроект рассмотрели еще 5 июня 2017 года на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности и установили, что госпошлина на загранпаспорт нового поколения для взрослого гражданина должна вырасти с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для граждан в возрасте до 14 лет — с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Госпошлина на получение свидетельства о регистрации машины, изготовленного на пластиковой основе, вырастет с 500 до 1,5 тыс. рублей, а на пластиковые водительские права — с 2 тыс. до 3 тыс. рублей, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность.

Недавно Минэкономразвития выступило с новой идеей, как разделить водителей на любителей и профессионалов, чтобы это было не так затратно для российского бюджета.

Инициативу об автоматическом продлении водительских прав, предложенную Департаментом информационных технологий, в МВД не одобрили, так как тогда был бы утрачен такой важный документ, как медзаключение о состоянии здоровья водителя. Единой базы с Минздравом у ведомства нет, поэтому нет и возможности узнать о противопоказаниях человека к управлению транспортными средствами.



Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС