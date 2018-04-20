В России обнаружили дефектные Калины и Гранты

Год назад АВТОВАЗ отзывал более 100 тысяч Калин и Грант из-за дефектных топливных трубок, а нынешняя сервисная кампания куда более скромная, да и выявленная проблема прямой угрозы для жизни автовладельцев не несет: производитель выяснил, что на некоторых машинах при боковом ударе система оповещения ЭРА-ГЛОНАСС может не сработать.
Всего под отзыв попали 82 автомобиля, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. Механики авторизированных сервисных центров Lada бесплатно для автовладельцев заменят дефектные блоки системы ЭРА-ГЛОНАСС на новые, надлежащего качества.
- В октябре прошлого года АВТОВАЗ отзывал почти 20 тысяч хэтчбеков Lada XRAY из-за риска перетирания жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки.
- В будущем Росстандарт планирует оповещать российских автомобилистов об отзывах через систему ЭРА-ГЛОНАСС.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: АВТОВАЗ
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