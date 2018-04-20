В России обнаружили дефектные Калины и Гранты

Под отзыв попали автомобили, реализованные с июня 2017 года по настоящее время. На них необходимо заменить систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Lada Kalina
Lada Kalina

LADA > Kalina

Год назад АВТОВАЗ отзывал более 100 тысяч Калин и Грант из-за дефектных топливных трубок, а нынешняя сервисная кампания куда более скромная, да и выявленная проблема прямой угрозы для жизни автовладельцев не несет: производитель выяснил, что на некоторых машинах при боковом ударе система оповещения ЭРА-ГЛОНАСС может не сработать.

Всего под отзыв попали 82 автомобиля, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. Механики авторизированных сервисных центров Lada бесплатно для автовладельцев заменят дефектные блоки системы ЭРА-ГЛОНАСС на новые, надлежащего качества.

Фото: АВТОВАЗ

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