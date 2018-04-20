Выяснили, где больше покупают новых машин, чем подержанных. Не только в Москве!

Аналитики исследовали соотношение продаж новых и подержанных легковых автомобилей в субъектах РФ. Понятно, что новые лучше расходятся в зажиточных регионах, ну а где же их почти совсем не покупают?

Исследование рынка легковых автомобилей в России по итогам трех месяцев этого года охватило первичный и вторичный рынки в субъектах РФ и выявило соотношение продаж между новыми и подержанными машинами.

Согласно данным «Автостата», наибольшее соотношение между ними наблюдается в Москве, здесь самая высокая доля рынка новых легковых автомобилей в стране (43,4%). Совсем чуть-чуть отстает от столицы Санкт-Петербург, где доля новых в общем «пироге» продаж 35,6%. В Татарстане и Самарской области рынок новых легковых автомобилей занимает приблизительно третью часть от общего объема. Неплохо покупают новые автомобили в Московской области — 29,4%, Удмуртской Республике — 29,3% и Пермском крае — 28,7%.

А теперь зайдем с другой стороны — в каких регионах предпочитают или могут себе позволить больше подержанных автомобилей, чем новых? Здесь лидирует Еврейская автономная область — доля автомобилей с пробегом составила 98,8%, далее идет Камчатский край — 97%, Амурская область — 96,4%, Республика Бурятия — 96,3% и Забайкальский край — 95,8%. В ДФО показатель продаж новых машин невысок, это тоже понятно — местные жители предпочитают покупать подержанную технику из соседней Японии. В среднем «по больнице» в январе — марте доля первичного рынка составила 22,4%. Таким образом, сейчас в России новые легковые автомобили покупают в 3,5 раза реже, чем подержанные.

Кроссоверы в РФ очень популярны, но на вторичном рынке правят бал вовсе не они.

В марте самую высокую динамику продаж среди автомобилей с пробегом показала марка Kia — плюс 23,4%, хотя по штукам лидирует по-прежнему Лада.

N Регион Доля рынка новых,% Доля рынка подержанных, % Соотношение новых и подержанных 1 Москва 43,4 56,6 0,77 2 Санкт-Петербург 35,6 64,4 0,55 3 Татарстан 34,7 65,3 0,53 4 Самарская область 32 68 0,47 5 Московская область 29,4 70,6 0,42 6 Удмуртия 29,3 70,7 0,41 7 Пермский край 28,7 71,3 0,4 8 Ханты-Мансийский АО 28 72 0,39 9 Башкортостан 27,6 72,4 0,38 10 Ленинградская область 26,3 73,7 0,36

ТОП-10 регионов РФ по соотношению продаж ПОДЕРЖАННЫХ и новых автомобилей

N Регион Доля рынка подержанных, % Доля рынка новых,% Соотношение подержанных и новых 1 Еврейская автономная область 98,8 1,2 82,33 2 Камчатский край 97 3 32,33 3 Амурская область 96,4 3,6 26,78 4 Бурятия 96,3 3,7 26,03 5 Забайкальский край 95,8 4,2 22,81 6 Приморский край 95,7 4,3 22,26 7 Хабаровский край 95,5 4,5 21,22 8 Республика Тыва 95,5 4,5 21,22 9 Магаданская область 95,1 4,9 19,41 10 Якутия 94,9 5,1 18,61

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