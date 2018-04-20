Выяснили, где больше покупают новых машин, чем подержанных. Не только в Москве!

Исследование рынка легковых автомобилей в России по итогам трех месяцев этого года охватило первичный и вторичный рынки в субъектах РФ и выявило соотношение продаж между новыми и подержанными машинами.
Согласно данным «Автостата», наибольшее соотношение между ними наблюдается в Москве, здесь самая высокая доля рынка новых легковых автомобилей в стране (43,4%). Совсем чуть-чуть отстает от столицы Санкт-Петербург, где доля новых в общем «пироге» продаж 35,6%. В Татарстане и Самарской области рынок новых легковых автомобилей занимает приблизительно третью часть от общего объема. Неплохо покупают новые автомобили в Московской области — 29,4%, Удмуртской Республике — 29,3% и Пермском крае — 28,7%.
А теперь зайдем с другой стороны — в каких регионах предпочитают или могут себе позволить больше подержанных автомобилей, чем новых? Здесь лидирует Еврейская автономная область — доля автомобилей с пробегом составила 98,8%, далее идет Камчатский край — 97%, Амурская область — 96,4%, Республика Бурятия — 96,3% и Забайкальский край — 95,8%. В ДФО показатель продаж новых машин невысок, это тоже понятно — местные жители предпочитают покупать подержанную технику из соседней Японии. В среднем «по больнице» в январе — марте доля первичного рынка составила 22,4%. Таким образом, сейчас в России новые легковые автомобили покупают в 3,5 раза реже, чем подержанные.
- Кроссоверы в РФ очень популярны, но на вторичном рынке правят бал вовсе не они.
- В марте самую высокую динамику продаж среди автомобилей с пробегом показала марка Kia — плюс 23,4%, хотя по штукам лидирует по-прежнему Лада.
|
N
|
Регион
|
Доля рынка новых,%
|
Доля рынка подержанных, %
|
Соотношение новых и подержанных
|
1
|
Москва
|
43,4
|
56,6
|
0,77
|
2
|
Санкт-Петербург
|
35,6
|
64,4
|
0,55
|
3
|
Татарстан
|
34,7
|
65,3
|
0,53
|
4
|
Самарская область
|
32
|
68
|
0,47
|
5
|
Московская область
|
29,4
|
70,6
|
0,42
|
6
|
Удмуртия
|
29,3
|
70,7
|
0,41
|
7
|
Пермский край
|
28,7
|
71,3
|
0,4
|
8
|
Ханты-Мансийский АО
|
28
|
72
|
0,39
|
9
|
Башкортостан
|
27,6
|
72,4
|
0,38
|
10
|
Ленинградская область
|
26,3
|
73,7
|
0,36
ТОП-10 регионов РФ по соотношению продаж ПОДЕРЖАННЫХ и новых автомобилей
|
N
|
Регион
|
Доля рынка подержанных, %
|
Доля рынка новых,%
|
Соотношение подержанных и новых
|
1
|
Еврейская автономная область
|
98,8
|
1,2
|
82,33
|
2
|
Камчатский край
|
97
|
3
|
32,33
|
3
|
Амурская область
|
96,4
|
3,6
|
26,78
|
4
|
Бурятия
|
96,3
|
3,7
|
26,03
|
5
|
Забайкальский край
|
95,8
|
4,2
|
22,81
|
6
|
Приморский край
|
95,7
|
4,3
|
22,26
|
7
|
Хабаровский край
|
95,5
|
4,5
|
21,22
|
8
|
Республика Тыва
|
95,5
|
4,5
|
21,22
|
9
|
Магаданская область
|
95,1
|
4,9
|
19,41
|
10
|
Якутия
|
94,9
|
5,1
|
18,61
Фото: Depositphotos
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