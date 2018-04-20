Выяснили, где больше покупают новых машин, чем подержанных. Не только в Москве!

Аналитики исследовали соотношение продаж новых и подержанных легковых автомобилей в субъектах РФ. Понятно, что новые лучше расходятся в зажиточных регионах, ну а где же их почти совсем не покупают?

Исследование рынка легковых автомобилей в России по итогам трех месяцев этого года охватило первичный и вторичный рынки в субъектах РФ и выявило соотношение продаж между новыми и подержанными машинами.

Согласно данным «Автостата», наибольшее соотношение между ними наблюдается в Москве, здесь самая высокая доля рынка новых легковых автомобилей в стране (43,4%). Совсем чуть-чуть отстает от столицы Санкт-Петербург, где доля новых в общем «пироге» продаж 35,6%. В Татарстане и Самарской области рынок новых легковых автомобилей занимает приблизительно третью часть от общего объема. Неплохо покупают новые автомобили в Московской области — 29,4%, Удмуртской Республике — 29,3% и Пермском крае — 28,7%.

А теперь зайдем с другой стороны — в каких регионах предпочитают или могут себе позволить больше подержанных автомобилей, чем новых? Здесь лидирует Еврейская автономная область — доля автомобилей с пробегом составила 98,8%, далее идет Камчатский край — 97%, Амурская область — 96,4%, Республика Бурятия — 96,3% и Забайкальский край — 95,8%. В ДФО показатель продаж новых машин невысок, это тоже понятно — местные жители предпочитают покупать подержанную технику из соседней Японии. В среднем «по больнице» в январе — марте доля первичного рынка составила 22,4%. Таким образом, сейчас в России новые легковые автомобили покупают в 3,5 раза реже, чем подержанные.

ТОП-10 регионов РФ по соотношению продаж НОВЫХ и подержанных автомобилей

N

Регион

Доля рынка новых,%

Доля рынка подержанных, %

Соотношение новых и подержанных

1

Москва

43,4

56,6

0,77

2

Санкт-Петербург

35,6

64,4

0,55

3

Татарстан

34,7

65,3

0,53

4

Самарская область

32

68

0,47

5

Московская область

29,4

70,6

0,42

6

Удмуртия

29,3

70,7

0,41

7

Пермский край

28,7

71,3

0,4

8

Ханты-Мансийский АО

28

72

0,39

9

Башкортостан

27,6

72,4

0,38

10

Ленинградская область

26,3

73,7

0,36

ТОП-10 регионов РФ по соотношению продаж ПОДЕРЖАННЫХ и новых автомобилей

N

Регион

Доля рынка подержанных, %

Доля рынка новых,%

Соотношение подержанных и новых

1

Еврейская автономная область

98,8

1,2

82,33

2

Камчатский край

97

3

32,33

3

Амурская область

96,4

3,6

26,78

4

Бурятия

96,3

3,7

26,03

5

Забайкальский край

95,8

4,2

22,81

6

Приморский край

95,7

4,3

22,26

7

Хабаровский край

95,5

4,5

21,22

8

Республика Тыва

95,5

4,5

21,22

9

Магаданская область

95,1

4,9

19,41

10

Якутия

94,9

5,1

18,61

Фото: Depositphotos

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