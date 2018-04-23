WEY-X: электрический кроссовер с голографической женщиной в комплекте

Концептуальный автомобиль WEY-X оснащен фантастическим голографическим помощником — это 25-летняя женщина европейской наружности, которая облачена в строгую униформу и нелепые туфли. Но все равно она очень красивая, отмечают местные СМИ.

Марка WEY, под которой создали прототип спортивного кроссовера, является премиальным суббрендом китайского автопроизводителя Great Wall. Известно, что концепт электрический, а серийную модель предложат в бензиновом и плагин-гибридном исполнениях. И, пожалуй, самое любопытное в нем — голографический помощник, вернее — помощница, которая словно вышла из фантастических фильмов.

Помощница сможет ответить на вопросы, подобно персональному ассистенту Google, и выполнить простые задания, например увеличить громкость или включить освещение. Китайские журналисты из издания carnewschina.com отмечают, что выглядит все это занятно, хотя и несколько отвлекает водителя от дороги. Впрочем, скорее всего, дело привычки.

WEY-X также получил функцию распознавания лица, которая позволяет открыть или закрыть автомобиль. Это новый модный тренд в Китае, в последнее время такой функцией оснащены практически все концепты. Датчик вмонтирован в салонное зеркало заднего вида.

WEY-X имеет продвинутую систему автономного управления (пятый уровень). Кроме того, электрический концепт оснащен функцией бесконтактной подзарядки. Концепт WEY-X можно будет увидеть на следующей неделе на Пекинском автосалоне.

Буква X на логотипе WEY-X может означать, что WEY работает над очередным суббрендом, предназначенным исключительно для спортивных автомобилей.

Что-то подобное ранее предлагали инженеры будущего беспилотника Bentley, в котором прихоти пассажиров будет исполнять голографический помощник в виде джентльмена в костюме и с безупречными манерами. Но до производства такого автомобиля дело пока не дошло, все осталось в виде эскизов.



Фото: autohome.com.cn