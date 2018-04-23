Оплатила 219 штрафов на 144 тысячи рублей. И все ради того, чтобы выехать за границу

Жительница Санкт-Петербурга игнорировала все выписанные ей штрафы за нарушение правил дорожного движения и согласилась заплатить их, только когда возникла угроза невыезда в деловую командировку.

Главная героиня проживает в городе на Неве, но имеет регистрацию в Кушнаренковском районе Республики Башкортостан. Там-то против нее и было возбуждено исполнительное производство, когда в ГИБДД отчаялись ждать оплаты по штрафам. А их накопилось немало: 219 постановлений на сумму около 144 тысяч рублей.

Оплачивать задолженность она не спешила, несмотря на то что приставы ее уведомили о том, что штрафы неплохо бы оплатить. Опомнилась гражданка, лишь когда на горизонте замаячила поездка на бизнес-форум в Казахстан. Так как приставы наложили на нее ограничение в праве выезда за границу, ей не оставалось ничего другого, как явиться в службу и оплатить все 219 штрафов, а также исполнительный сбор. После этого пристав закрыл исполнительное производство и снял запрет на выезд нарушительницы за границу.

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