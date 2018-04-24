Китайцы сделали клон шестиколесного «гелика». Мерседес притих

На автосалоне в Пекине компания Beijing Auto (BAIC) покажет шестиколесный клон, очень напоминающий Mercedes-Benz G63 AMG 6×6. А немецкий производитель даже и не думает судиться с китайской компанией.

Как пишут китайские СМИ, Beijing Auto BJ80 6×6, который является клоном старого Mercedes—Benz G63 AMG 6×6 образца 2013 года, представят на Пекинской автомобильной выставке уже 25 апреля. Ожидается, что новый автомобиль получит гибридную силовую установку, состоящую из саабовского турбомотора объемом 2,3 литра, мощностью 250 л.с., и электродвигателя. Мотор агрегатируется 6-ступенчатой механической коробкой передач либо 6-диапазонной АКП. Beijing Auto приобрела права на саабовские двигатели 2.0 и 2.3 от GM еще в 2009 году.

Тяжелый внедорожник оснащен камерой заднего вида, расположенной под левым зеркалом. Функция необходимая, учитывая угловатую форму и множество слепых зон у автомобиля. Интерьер автомобиля напоминает BJ80 в обычной версии, но отделка кожей и деревом выполнена более тщательно.

Монструозный «китаец» был замечен во время прибытия в выставочный зал Пекинского автосалона, где он будет официально дебютировать в эту среду. И хотя заимствование налицо, Mercedes—Benz не потащит Beijing Auto в суд, это не входит в планы немецкого производителя. Напротив, Мерседесу нужно оставаться в хороших отношениях с Beijing Auto, которая является его партнером в совместном предприятии Beijing—Benz. Кроме того, пока неясно, будет ли шестиколесная версия пикапа Beiqi BJ80 производиться серийно.

Фото: autohome.com.cn