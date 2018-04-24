По МКАДу на встречке: машина с мигалкой спровоцировала массовое ДТП

Попытка водителя автомобиля силового ведомства развернуться через разрыв на Московской кольцевой автодороге, чтобы вырваться из пробки, привела к массовой аварии.

Чем думал водитель Audi с номерами спецсерии ЕКХ177, когда решил вырваться из пробки на МКАДе, развернувшись через технологический разрыв между отбойниками, сказать сложно. Вероятнее всего, неотложные дела государственной важности или спецзадание.

Ибо иначе сложно объяснить его маневр: включил мигалку, но забыл задействовать спецсигнал. И его примеру последовал еще и водитель внедорожника. В результате на дороге случилась массовая авария — Audi с мигалкой врезалась сначала в один автомобиль, потом ее бросило на другой, пошла цепная реакция. В итоге в массовой аварии пострадали два человека.

Позднее в Сети появился еще один видеоролик, в котором на месте аварии уже работали сотрудники ДПС и медики. Черная Audi, которая, предположительно, и стала причиной аварии, стояла со снятыми номерами и мигалкой.

В январе в Сети появилось видео, как по встречке МКАД едет очередной мажор.

А в августе прошлого года по левой обочине встречной МКАД прохватил пенсионер, который отделался штрафом.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/Интерпресс, YouTube