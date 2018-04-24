Угонщик и взяточник из ГИБДД получил мягкий приговор. Кто его опекает?

Прокуратура Республики Башкортостан возмущена мягкостью приговора, который вынес Орджоникидзевский районный суд Уфы в отношении гаишника-взяточника, угнавшего при попытке бегства внедорожник Chevrolet Niva с применением табельного оружия.

Мы продолжаем следить за судебной эпопеей вокруг уфимского гаишника, который в ноябре прошлого года попался на мелкой взятке (2000 рублей) и пытался скрыться от преследовавших его оперативников на угнанной Шниве. Хозяину внедорожника полицейский угрожал пистолетом, но на одном из перекрестков водитель резко затормозил и выбежал из машины, после этого взяточника задержали.

Полицейского впоследствии уволили со службы и предъявили ему целый букет обвинений, однако приговоры по ним суды выдают на удивление мягкие. В феврале Советский районный суд Уфы назначил гаишнику 10-тысячный штраф по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Выдвигавшая обвинение прокуратура была возмущена столь мелким наказанием.

На этой неделе бывшего полицейского судили по части 4 статьи 166 УК РФ «Угон с угрозой применения насилия» (максимальное наказание — 12 лет лишения свободы) и пунктами «а», «б» части 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия» (до 10 лет лишения свободы). Казалось бы, по совокупности совершенных преступлений подсудимому должны были дать реальный срок, но судья решил иначе: 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и лишением права занимать должности в органах государственной власти в течение 2 лет.

Прокуратуру Республики Башкортостан такое решение категорически не устраивает, о чем сегодня сообщила пресс-служба ведомства. Приговор непременно будет обжалован.

Действительно, 5 лет условно за коррупционное преступление, сопряженное с угоном и угрозой применения оружия, неслыханный по мягкости приговор по меркам российского правосудия. Для сравнения скажем, что недавно в Екатеринбурге двум гаишникам за взятку в 12 тысяч рублей на двоих дали по 8 лет колонии каждому. Условные приговоры тоже бывают, но редко, и не в таких дерзких случаях.

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