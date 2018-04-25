Что это было? Месть за неправильную парковку?

«У каждого своё доброе утро!» — так назвал автор свое фото, размещенное в сообществе «ЧП Красноярск» в Instagram. Автомобиль не просто тщательно оклеен разноцветными стикерами, на лобовом стекле еще и выложен неприличный рисунок. А сверху его в придачу посыпали белым порошком.
Что сделал владелец автомобиля автору «инсталляции», осталось за кадром. Но предположения пользователи соцсети выдвигают разные — от оригинального поздравления друга с днем рождения до вот такого:
«Олег ещё раз убедился,
Что где попало не паркуй,
Когда увидел на машине …!»
В любом случае автор этого креатива обладает не только своеобразным чувством юмора, он еще и неленивый человек, сколько же личного времени на эту «красоту» он потратил!
- В октябре прошлого года случилась неприятность у омских автовладельцев: их машины оказались покрыты налетом белого цвета, который не удалось ликвидировать даже на мойке. Откуда появилось в осадках это химическое вещество, так и не выяснили, сами автовладельцы грешили на местную ТЭЦ.
Фото: Instagram
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