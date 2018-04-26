УАЗ рассказал о «футбольной» версии Патриота. Она для активных болельщиков

Ульяновский автозавод не удержался от темы чемпионата мира по футболу и подготовил новую версию своего внедорожника Патриот специально для фанатов этого вида спорта.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

Мы уже рассказывали о данной спецверсии, причем московские дилеры утверждают, что машины у них уже есть, а на самом УАЗе говорят, что первые «живые» автомобили футбольной версии доберутся до дилеров только в июне. На заводе уточняют, что данная спецсерия адресована всем любителям футбола и активным болельщикам.

Новый вариант сделан на базе комплектации «Престиж», которая дополнена климат-контролем, атермальными стеклами задней полусферы, иной отделкой рукоятки и чехлов рычагов коробки передач и стояночного тормоза. Внедорожник окрашивается в новый эксклюзивный цвет «синий Байкал» (темно-синий металлик).

В оснащение входят круиз-контроль, датчики парковки, обогрев передних сидений и рулевого колеса, а также мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и навигацией с картами России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Сиденья обшиты «экокожей» со специальными вставками, а центральная часть сидений вместе с подголовниками выполнена из натуральной кожи и дополнена логотипами спецсерии, а также дополнена фирменной футбольной символикой и прострочкой.

Внешне машину можно опознать не только по цвету кузова, но и по колпакам с изображением мяча на центральной части легкосплавных дисков. Кроме того, автомобиль в данной версии получил специальный шильдик и наклейки, которые не позволят спутать «футбольный» Патриот с какой-либо другой версией.

УАЗ Патриот «Футбол» обойдется в 995 тыс. рублей, что на 76 тыс. больше, чем стоит внедорожник в комплектации «Престиж».

Фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Patriot (14)

УАЗ 2014 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Проходимость, вместимость, конструкция и мн.др.

Недостатки:

Нет существенных. Не нравится склонность производителя к "опаркечиванию", но я не против "прогресса".

Комментарий:

УАЗ для тех кто не хочет ездить на умных гаджетах с колесами и действительно любит управлять "железной"машиной, короче: самый настоящий "аналоговый" автомобиль, каких всё меньше и меньше. Ругают УАЗ в основном те, кто его не эксплуатировал никогда или те кто покупал его не пон...

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