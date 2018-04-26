Крымский мост прошел официальные испытания. Скоро поедем!

Специалисты выполнили заключительные обследования, испытали автодорожную часть Крымского моста в статике и динамике. Испытания подтвердили надежность несущих конструкций и их готовность к вводу в работу. Но основная интрига сохраняется — смогут ли автомобилисты проехать по мосту на майские праздники?

Автодорожная часть Крымского моста прошла приемочные испытания. Сначала инженеры оценили состояние мостового сооружения и автодороги. Приемку в течение нескольких недель проводил специализированный научно-исследовательский институт, сообщает пресс-служба Росавтодора. Инженеры проверяли соответствие конструкций требованиям по безопасности и фактической несущей способности тем параметрам, которые заложили проектировщики. Были инструментально обследованы опоры и пролеты, проведены расчеты для определения напряженно-деформированного состояния конструкций. Ведь как на любое инженерное сооружение на мост влияет множество факторов — земное притяжение, температура воздуха, атмосферное давление, ветер, влажность и так далее.

Потом специалисты перешли к статическим и динамическим испытаниям, им подвергли три участка моста — два с типовыми балочными пролетами и третий — автодорожную арку Крымского моста. На пролетах установили многочисленные датчики, которые фиксировали в реальном времени реакцию конструкций на нагрузки. На участки моста пускали восемь груженых самосвалов по 35 тонн каждый. Грузовики перемещались по различным схемам-сценариям, моделируя разные типы и направления нагрузки.

Мост выдержал все испытания, доказав свою конструктивную надежность. На основании заключения приемочной комиссии будет подготовлен техпаспорт объекта, своеобразное свидетельство о рождении автодорожной части Крымского моста. Но даже после открытия моста специалисты будут вести постоянный мониторинг инженерных систем и конструкций, чтобы понимать, как меняется его состояние в процессе эксплуатации.

Управлять движением на Крымском мосту и подходах будет автоматическая система управления движением (АСУД). Недавнее ее тестирование показало, что она практически готова к работе.

Разметку на автодорожной части моста делают из светоотражающего термопластика, а работу наружного освещения опробовали еще 2 апреля.



Фото: Росавтодор