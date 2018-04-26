АВТОВАЗ опять стал прибыльным. Пока только на бумаге

Российский автогигант опубликовал отчетность по международным стандартам за первый квартал 2018 года. Впервые за долгое время завод получил чистую прибыль.

За первые три месяца этого года чистая прибыль завода составила 600 млн рублей против убытков в 2,8 млрд рублей годом ранее. Связано это с тем, что основные акционеры АВТОВАЗа — Renault и «Ростех» — конвертировали в акции долги завода в размере 61,4 млрд рублей, то есть докапитализировали предприятие.

Впрочем, другие показатели, напрямую не связанные с «бумажной» прибылью, тоже выросли: выручка — на 40,8%, до 64,8 млрд рублей, операционная маржа — на 2,7 млрд, до 1,8 млрд рублей. Впрочем, президент завода Николя Мор осторожно оценивает перспективы АВТОВАЗа в этом году.

«Я благодарен коллективу АВТОВАЗа за его вклад в результаты деятельности и нашим акционерам — Groupe Renault и госкорпорации Ростех — за их большой вклад в продолжающийся процесс рекапитализации Компании. Тем не менее я должен подчеркнуть те риски, которые могут оказать влияние на наши будущие результаты. Значительные колебания валютных курсов, имевшие место в апреле, могут оказать отрицательное влияние на российский автомобильный рынок и на финансовое состояние АВТОВАЗа в 2018 году. Мы намерены сохранять самый высокий в российской автомобильной отрасли уровень локализации (86%), продолжать работу над оптимизацией как переменных, так и фиксированных затрат, и развивать продуктовый портфель Lada для того, чтобы преодолеть эти трудности», — отметил Мор.

В январе-марте продажи автомобилей Lada в России шли опережающими рост рынка темпами. Завод продал 79 114 автомобилей, что на 28,8% больше, чем годом ранее. Это позволило увеличить долю марки до 20,1%. Три модели завода вошли в первую десятку самых популярных на рынке: Lada Vesta расположилась на втором месте, Lada Granta — на третьем, а Lada Largus — на восьмом.

Растут и экспортные поставки: в первом квартале завод поставил за границу 7861 автомобиль, что на четверть больше, чем годом ранее. Правда, основные продажи пришлись на соседние Белоруссию и Казахстан. Но в планах завода наладить экспорт в новые страны: Тунис и Чили.

С июня этого года на посту президента АВТОВАЗа Николя Мора сменит Ив Каракатзанис.

Вскоре АВТОВАЗ может поднять цены на весь модельный ряд Lada.

Фото: Денис Гришкин/Ведомости/ТАСС