АВТОВАЗ опять стал прибыльным. Пока только на бумаге

За первые три месяца этого года чистая прибыль завода составила 600 млн рублей против убытков в 2,8 млрд рублей годом ранее. Связано это с тем, что основные акционеры АВТОВАЗа — Renault и «Ростех» — конвертировали в акции долги завода в размере 61,4 млрд рублей, то есть докапитализировали предприятие.
Впрочем, другие показатели, напрямую не связанные с «бумажной» прибылью, тоже выросли: выручка — на 40,8%, до 64,8 млрд рублей, операционная маржа — на 2,7 млрд, до 1,8 млрд рублей. Впрочем, президент завода Николя Мор осторожно оценивает перспективы АВТОВАЗа в этом году.
«Я благодарен коллективу АВТОВАЗа за его вклад в результаты деятельности и нашим акционерам — Groupe Renault и госкорпорации Ростех — за их большой вклад в продолжающийся процесс рекапитализации Компании. Тем не менее я должен подчеркнуть те риски, которые могут оказать влияние на наши будущие результаты. Значительные колебания валютных курсов, имевшие место в апреле, могут оказать отрицательное влияние на российский автомобильный рынок и на финансовое состояние АВТОВАЗа в 2018 году. Мы намерены сохранять самый высокий в российской автомобильной отрасли уровень локализации (86%), продолжать работу над оптимизацией как переменных, так и фиксированных затрат, и развивать продуктовый портфель Lada для того, чтобы преодолеть эти трудности», — отметил Мор.
В январе-марте продажи автомобилей Lada в России шли опережающими рост рынка темпами. Завод продал 79 114 автомобилей, что на 28,8% больше, чем годом ранее. Это позволило увеличить долю марки до 20,1%. Три модели завода вошли в первую десятку самых популярных на рынке: Lada Vesta расположилась на втором месте, Lada Granta — на третьем, а Lada Largus — на восьмом.
Растут и экспортные поставки: в первом квартале завод поставил за границу 7861 автомобиль, что на четверть больше, чем годом ранее. Правда, основные продажи пришлись на соседние Белоруссию и Казахстан. Но в планах завода наладить экспорт в новые страны: Тунис и Чили.
- С июня этого года на посту президента АВТОВАЗа Николя Мора сменит Ив Каракатзанис.
- Вскоре АВТОВАЗ может поднять цены на весь модельный ряд Lada.
Фото: Денис Гришкин/Ведомости/ТАСС
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