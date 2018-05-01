Жук, скрипач, торкач и краб: о чем говорят рабочие автозавода?

Сегодня в России отмечают День весны и труда, так официально теперь называется праздник 1 Мая. С особым удовольствием расскажем о тружениках автомобильного завода, а точнее об их особом языке, который непосвященному слушателю с ходу понять сложно.

Праздник 1 Мая мы ожидаем с нетерпением, хотя первоначальный смысл он потихоньку утратил. Для многих теперь это просто небольшие майские каникулы. В этот день хочется напомнить о работниках конвейера, чьими силами создаются автомобили, на которых мы ездим. На каждом предприятии существует свой особый язык, который на первый взгляд может показаться странным, однако его прекрасно понимают и используют все сотрудники. Расскажем, какие забавные термины используют на заводах Ford Sollers. Например, знаете ли вы, что на четырех заводах компании ежедневно, не стесняясь, накатывают, без зазрения совести занимаются надувательством и прямо среди рабочего дня проводят свадьбы? Свадьба — это всего лишь соединение кузова и шасси на заводах Ford Sollers в Татарстане. Во Всеволожске аналогичный этап сборки называют женитьбой. Вообще, это распространенный термин на многих российских автозаводах. Накатить — обновить систему. «Ну что, накатили?» — с этой фразы начинается день заводского айтишника. Надувательство — это не то, о чем вы подумали, а специальный процесс по выявлению возможных утечек воздуха, то есть проверка герметичности кузова. Скрипач — специалист, испытывающий автомобиль на тест-треке и выявляющий посторонние шумы. Прибор для измерения целостности изоляции проводов и кабелей на заводе двигателей называют Аркашкой.



Запустить жука или кролика значит намеренно отправить через станцию контроля машину с брачком, чтобы проверить, как работает этот самый контроль. Краб — это устройство для переноса кузовов в цехе сборки. Пентура или Альфа Пентуры — вовсе не созвездие, а цех окраски, от английского слова «paint» — краска.



Торкач — работник, измеряющий остаточный момент на соединении («torque» — крутящий момент), а бодики — работники цеха сварки, это производное от английского «body» — кузов.



С 1 Мая вас, дорогие товарищи!

Коллаж: «За рулем»