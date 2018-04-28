Гаишники стали брать взятки канистрами масла! Один попался

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа за мелкую взятку осужден инспектор ДПС. За канистру масла он согласился простить водителю сразу три нарушения.

Коррупционное преступление инспектор ДПС Лабытнанги совершил 7 января прошлого года. Во время дежурства он остановил автомобилиста за нарушение правил дорожного движения. В ходе проверки выяснилось, что у водителя вдобавок нет прав и он не вписан в страховку. Полицейский предложил нарушителю не привлекать его к административной ответственности в обмен на 4-литровую канистру моторного масла, и тот согласился. Вечером того же дня мужчина встретился с инспектором для передачи взятки, процесс зафиксировали сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД РФ и арестовали нечистого на руку полицейского.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу, на этой неделе суд вынес гаишнику приговор: он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей», ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Фото: depositphotos.com

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