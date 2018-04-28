Блогер заправил Porsche алкоголем и поехал кататься

Молодой американец украинского происхождения продолжает ставить суровые эксперименты над автомобилями. На сей раз он решил выяснить, что будет, если вылить в бак Porsche содержимое бутылки виски.

Автор и ведущий популярного Ютуб-канала TechRax (более 6 млн подписчиков) лишь недавно начал серию садистских экспериментов над машинами — прежде славу ему принесли измывательства над мобильными телефонами, в основном марки Apple.

Блогер уже заправлял «трешку» BMW кока-колой, а затем и родстер BMW Z3 жидким азотом. Теперь же испытаниям подвергся старенький Porsche Boxster, бак которого юноша наполнил дорогим виски.

Зрелищного ролика, увы, не получилось. Машина проехала всего несколько метров, после чего застряла в грязи.

Зачем же блогер поехал на спорткаре по целине? Вероятно, боялся, что на дороге за манипуляции с открытой бутылкой алкоголя его может прищучить полиция — в Америке с этим строго. Boxster вытянули из грязи с помощью пикапа. Повторная попытка завести спорткар окончилась провалом. На сервисе причиненный машине ущерб оценили в 865 долларов, но ремонтировать ее блогер не будет — нет такой задачи. «Это всего лишь куча хлама», — резюмирует автор в конце ролика.

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Видео: YouTube