В ближайшие выходные дороги в Москве перекроют ради байкеров и танков

Столичные власти предупреждают автомобилистов о грядущих перекрытиях в связи с проведением Московского мотофестиваля 5 мая и генеральной репетиции Военного парада 6 мая.

В субботу 5 мая синоптики обещают в столице дождь, но Московский мотофестиваль — 2018 состоится при любой погоде. Ради него на сутки, с 00:01 5 мая до 00:01 6 мая полностью закроют для автомобилистов Университетский проспект, Университетскую площадь, улицу Косыгина — здесь будет проходить основная мототусовка.

Также 5 мая с 6:30 до 11:30 полностью перекроют движение на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, а после 11:30 нельзя будет проехать на машине по улице Садовая-Спасская, проспекту Мира, Садовому кольцу от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной, Крымскому проезду, Фрунзенской набережной, улице Хамовнический Вал, Комсомольскому проспекту и проспекту Вернадского — эти ограничения будут действовать до тех пор, пока полностью не проедет мотоколонна.

Генеральная репетиция Военного парада в честь Дня Победы пройдет в Москве утром 6 мая. С 6:00 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по улице Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе, улице Красная Пресня и улице Баррикадная. К 6:30 бронетехника доберется до Садового кольца, и внутрь него автомобилистам в этот день лучше вообще не въезжать: будет перекрыт участок от Смоленской площади до Садовой-Триумфальной улицы, а также улицы Новый Арбат, Воздвиженка, Тверская, Петровка, Неглинная, Рахмановский переулок, Никитский и Тверской бульвары, улица Серафимовича, Большой Каменный мост, Моховая, Охотный ряд, Театральный и Лубянский проезды, Мясницкая, Старая площадь, Новая площадь, Маросейка, Китайгородский проезд, Солянка, Устьинский проезд, Устьинская набережная, Серебряническая набережная, Подгорская набережная, Болотная набережная, Болотная улица, Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский Спуск, Москворецкая улица, Кремлевская набережная, Москворецкая набережная, Котельническая набережная, Гончарная набережная и Краснохолмская набережная.

До сих пор загадкой для столичных водителей остается ситуация на дорогах 7 мая, когда состоится инаугурация Президента России. Предполагалось, что центр города зачистят от людей и машин ради проезда кортежа, но на днях выяснилось, что автомобильная часть торжества, а следовательно и явление народу нового президентского лимузина, может быть отменена.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Инфографика: twitter.com/dtroad