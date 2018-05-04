В столице рядом с пешеходными переходами появились предупреждающие надписи. Для них выбрали 14 самых аварийных зебр, на которых произошли дорожные аварии.

Сегодня многие москвичи, спешащие на работу, удивились, заметив на асфальте сделанные с помощью трафарета надписи: «Возьмите ребёнка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники».

Выяснилось, что это социальная акция ЦОДД и ГИБДД Москвы , проходившая во всех округах столичного региона. Кроме надписей на асфальте взрослым и детям вручали листовки с основными правилами перехода дороги. Прохожие с удовольствием откликались на мероприятие и благодарили сотрудников служб за заботу об их безопасности.

Руководитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Вадим Юрьев отметил, что с приходом тепла на дорогах появляется все больше пешеходов. Есть надежда, что надписи заставят их задуматься о безопасном переходе улиц. Тем более что увлеченные своими гаджетами, они чаще всего смотрят вниз, а не по сторонам.

Адреса пешеходных переходов, где появились предупреждающие надписи: Новослободская ул., д. 12 (ЦАО); Отрадная ул., д. 1 (СВАО); Широкая ул., д. 8 (СВАО); Сиреневый бульвар, д. 53 (ВАО); Открытое шоссе, д. 18 (ВАО); Новочеркасский бульвар, д. 42 (ЮВАО); Душинская ул., д. 14 (ЮВАО); Кантемировская ул., д. 39 стр. 4 (ЮАО); Академика Варги ул., д. 3 (ЮЗАО); Лобачевского ул., д. 90А (ЗАО); Строгинский бульвар, д. 23 (СЗАО); Свободы ул., д. 57 (СЗАО); Вагоноремонтная ул., д. 157 (САО) и Михалковская ул., д. 13 (САО).

Красноярская школьница Саша Иванова также обеспокоена тем, что ее сверстники переходят улицу не глядя, уткнувшись в свои телефоны, а зачастую еще и в наушниках! Чтобы напомнить пешеходам о безопасности, она придумала специальный знак.

Скоро и у нас, видимо, поступят как в Испании, где для привлечения внимания гаджетозависимых вводят лежачие светофоры : так пешеходы скорее отреагируют на запрещающий сигнал!



Фото: АГН «Москва» и «За рулем»