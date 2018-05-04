Мэрия Петрозаводска ищет спасения от засудившего ее автомобилиста в прокуратуре

Полиция не стала возбуждать уголовное дело о мошенничестве в отношении мужчины, который несколько раз взыскивал с властей города деньги за поврежденный на плохой дороге автомобиль. Мэрия теперь готовит заявление в прокуратуру.

Об этой скандальной истории «За рулем» рассказывал на прошлой неделе. Вкратце напомним, что житель Петрозаводска регулярно попадает на своей BMW в яму на дороге и всякий раз умудряется отсуживать у мэрии деньги за причиненные машине повреждения — в сумме по искам набежало около 180 тысяч рублей. Власти города, вместо того чтобы, наконец, залатать яму, решили, что дотошный истец мошенник, и написали на него заявление в полицию.

Вчера телеканал НТВ сообщил, что в МВД не нашли признаков преступлений в действиях автомобилиста и возбуждать дело по заявлению городской администрации отказались. Но городские чиновники решили проявить упорство, достойное лучшего применения, и теперь стряпают на владельца BMW заявление в прокуратуру — мол, это он все специально: вместо того, чтобы, как все, объезжать яму, он в нее все время попадает, а затем получает навар от судебных исков.

Любопытно, что репортаж телеканала вышел в один день с сообщением пресс-службы Следственного управления СК РФ по Республике Карелия о серии расследуемых в регионе уголовных дел по фактам дачи и получения взяток в сфере ремонта и обслуживания автомобильных дорог.

В начале апреля автомобилистка из Екатеринбурга отсудила у дорожников более 200 тысяч рублей за аварию, в которую она попала из-за глубокой ямы. И это даже несмотря на то, что ехала она с превышением скорости!

В марте в Орловской области владелец Шкоды, разрушившейся из-за ямы на трассе, отсудил у дорожников более 600 тысяч рублей.

О том, как получить компенсацию в случае, если ваш автомобиль повредился из-за плохой дороги, читайте в материале нашего эксперта.

Фото: rosyama.ru