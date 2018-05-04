Голландцев призвали к ответу за Крымский мост

Сразу несколько голландских компаний попали под следствие, так как подозреваются в помощи при строительстве мостового перехода из России в Крым, сообщают местные СМИ.



Прокуратура Нидерландов расследует участие семи голландских компаний в строительстве моста из России в Крым, сообщает издание NU.nl. Из-за санкций ЕС против России компаниям из стран Европейского союза было запрещено принимать в этом участие, и они об этом были осведомлены.

Прокурор отказался назвать конкретные компании, в отношении которых ведется расследование. По данным источников, среди них есть фирмы из Милсбека и Додеварда. Одна из фирм поставила оборудование для вколачивания свай, а вторая — комплектующие для этого оборудования.

У суда также есть информация, что сотрудники компании из Милсбека фактически находились в России все время строительства моста, полагая, что если работают только на российской стороне границы, они не нарушают запрета. Санкции ЕС предполагают, что европейским компаниям не разрешается ввозить товары и оборудование в Крым, а также инвестировать туда. В соответствии с этим, участие в строительстве моста также не допускалось. Россия, столкнувшись с бойкотом, была вынуждена вести строительство самостоятельно, осваивая новые технологии, что осложнило работы, но со всеми трудностями удалось успешно справиться, что неоднократно подчеркивалось в российских СМИ.

Еще один любопытный момент: по сведениям голландского издания, мост должен открыться в следующие выходные, то есть к 12 мая.

Фото: Константин Якубов, «За рулем»

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