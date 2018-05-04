Голландцев призвали к ответу за Крымский мост

Прокуратура Нидерландов расследует участие семи голландских компаний в строительстве моста из России в Крым, сообщает издание NU.nl. Из-за санкций ЕС против России компаниям из стран Европейского союза было запрещено принимать в этом участие, и они об этом были осведомлены.
Прокурор отказался назвать конкретные компании, в отношении которых ведется расследование. По данным источников, среди них есть фирмы из Милсбека и Додеварда. Одна из фирм поставила оборудование для вколачивания свай, а вторая — комплектующие для этого оборудования.
У суда также есть информация, что сотрудники компании из Милсбека фактически находились в России все время строительства моста, полагая, что если работают только на российской стороне границы, они не нарушают запрета. Санкции ЕС предполагают, что европейским компаниям не разрешается ввозить товары и оборудование в Крым, а также инвестировать туда. В соответствии с этим, участие в строительстве моста также не допускалось. Россия, столкнувшись с бойкотом, была вынуждена вести строительство самостоятельно, осваивая новые технологии, что осложнило работы, но со всеми трудностями удалось успешно справиться, что неоднократно подчеркивалось в российских СМИ.
Еще один любопытный момент: по сведениям голландского издания, мост должен открыться в следующие выходные, то есть к 12 мая.
- В начале строительства моста хотели привлечь иностранных специалистов, но потом решили обойтись отечественными наработками и материалами.
- Подрядчиком проекта стала компания ООО «Стройгазмонтаж», которая обязалась при возведении моста использовать исключительно отечественные технологии и материалы. Ранее о своей заинтересованности в проекте заявляли китайские и французские фирмы.
- Журналисты «За рулем» уже посетили Крымский мост, и им даже удалось проехать по участку, где на тот момент уже было завершено строительство.
Фото: Константин Якубов, «За рулем»
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