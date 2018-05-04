Rolls-Royce с миллионером и полуголыми девицами разнес табачную лавку Инцидент произошел вечером 29 апреля в курортном городке Пурталс Ноус (остров Майорка, Испания). Британский плейбой Джоди Сандерс, увлеченный пляшущими в его машине красотками, не справился с управлением, влетел в витрину магазина, а затем сбежал с места ДТП. Голландцев призвали к ответу за Крымский мост Сразу несколько голландских компаний попали под следствие, так как подозреваются в помощи при строительстве мостового перехода из России в Крым, сообщают местные СМИ. Правила техосмотра снова изменили: все подробности С сегодняшнего дня вступил в силу в очередной раз измененный закон об обязательном техосмотре. Водителей новые поправки почти не касаются.