Депутаты предложили оспаривать штрафы через «телевизор»

Видеоконференц- связь уже широко используется российскими судами при рассмотрении уголовных и арбитражных дел. Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Вяткин и Петров предлагают распространить эту практику на административное судопроизводство, что должно заметно облегчить жизнь водителям.

В октябре прошлого года с инициативой дистанционного обжалования штрафов за административные правонарушения выступил единоросс Вячеслав Лысаков, но реальный законопроект написали его коллеги Вяткин и Петров — соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Суть предложения состоит в том, чтобы прописать в Административном кодексе возможность дистанционного рассмотрения дел посредством видеоконференц-связи. Если закон будет принят, то водителям, желающим обжаловать штраф, выписанный в отдаленном регионе, не придется туда ехать ради судебного заседания — достаточно будет явиться в суд по месту жительства и оттуда поучаствовать в слушании с помощью этой самой видеоконференц-связи.

В уголовном судопроизводстве только за последний год с помощью видеоконференц-связи было рассмотрено более 80 тысяч дел, а значит соответствующее оборудование в российских судах имеется, технических трудностей с имплементацией поправок в КоАП Вяткина и Петрова нет. Вопрос только в том, примет ли их Госдума.

Летом прошлого года депутаты ЛДПР предлагали отменить арест за неуплату штрафов ГИБДД — инициатива была направлена на защиту водителей, которые ездят из одного региона России в другой и не знают о том, что где-то нарушили ПДД.

О том, как правильно при действующем законодательстве обжаловать штраф ГИБДД, читайте в материале нашего эксперта.

Фото: oblsud.orl.sudrf.ru, depositphotos.com