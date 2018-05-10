Пьяную полуголую женщину на спорткаре едва не линчевали за массовое ДТП

Авария произошла днем 9 мая в подмосковном городе Домодедово. В результате столкновения шести автомобилей серьезно пострадали три человека, в том числе ребенок.

В соцсетях опубликованы несколько видеозаписей ДТП и его последствий, но поскольку там присутствуют нецензурная брань и насилие, мы не может опубликовать эти ролики на нашем сайте. Судя по записям и свидетельствам очевидцев, купе Mitsubishi Eclipse на большой скорости врезалось в корму выезжавшей с парковки у парка «Елочки» Шкоды Октавии, та в свою очередь ударила в бок кроссовер Nissan Juke и далее по цепочке VW Polo, Hyundai Accent и Hyundai Solaris.

В результате аварии пострадали пассажир Фольксвагена, водитель Шкоды и сидевший в Шкоде ребенок — ему досталось больше всех, скорая отвезла его в реанимацию, сейчас его жизнь вне опасности.

Судя по сегодняшней публикации пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, виновницей ДТП считается 34-летняя жительница города Домодедова, управлявшая спорткаром Mitsubishi Eclipse в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ее поведение после аварии вывело из себя пострадавших: она ходила в полуголом виде между искореженными машинами, возмущалась и даже пыталась закурить у расплескавшегося по асфальту бензина. Женщину несколько раз грубо оскорбили, а один из мужчин даже врезал ей по лицу. Прибывшая не место полиция предотвратила самосуд. После того как медики дадут заключение о состоянии находящегося в больнице ребенка, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пьяной автоледи.

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Фото: vk.com/incidentdomodedovo