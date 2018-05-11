В Госдуме предложили давать скидку на е-ОСАГО. Оформляет же все равно машина!

Так как в оформлении электронных полисов «автогражданки» не задействованы люди, то справедливым было бы давать на такие полисы скидки, считают в парламенте.

С подобной идеей выступил Ярослав Нилов, считающий, что скидка на е-ОСАГО должна подтолкнуть наших граждан активнее заключать договоры, а не ездить на автомобилях без страховки. К тому же оформление полиса ОСАГО в электронном виде удобнее и для страховщиков, которые экономят деньги на сотрудниках, технике и агентских вознаграждениях.

«Еще один стимулирующий момент — дать скидку при оформлении электронного полиса. Сегодня посредники получают свои агентские вознаграждения, там порядка 10%. То же самое можно было бы законом закрепить и дать право страховым компаниям предоставлять скидку при оформлении электронного полиса», — цитирует агентство «Москва» Нилова.

Правда, идея эта скорее утопична, чем реализуема. Во-первых, страховщики не любят расставаться с деньгами. Во-вторых, популярность е-ОСАГО и так бьет все рекорды: во многих регионах электронный полис стал единственной возможностью заключить договор. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в первом квартале этого года было продано 3,4 млн электронных полисов ОСАГО, это в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Доля е-ОСАГО, таким образом, превысила 40%.

Сами страховщики хотят изменить процедуру приобретения е-ОСАГО. Самое главное: РСА предлагает установить временную франшизу в 72 часа, чтобы исключить вероятность заключения договора уже после ДТП. Кроме того, страховщики считают, что договор должен заключать только собственник транспортного средства, что позволит избавиться от посредничества. Наконец, страховщики предлагают ограничить время оформления договора 90 минутами, при этом исключить из процесса загрузку отсканированных документов: так должна снизиться нагрузка на серверы страховых компаний и самой РСА.

Из-за блокировок IP-адресов в борьбе с Telegram система заключения договоров е-ОСАГО была парализована почти на сутки.

С началом мотосезона владельцы двухколесного транспорта столкнулись с проблемами при покупке любого ОСАГО.

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