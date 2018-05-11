Немцы изучили Лады Vesta SW и SW Cross. И нашли к чему придраться!

Наши коллеги из немецкого журнала AutoBild познакомились с универсалами Lada Vesta SW и SW Cross, продажи которых недавно начались в Германии.

Стоит отметить, что речь идет не о тесте или сравнении автомобиля с конкурентом, а о «статичном» исследовании: универсалы лишь недавно появились у немецкого дилера компании, потому Lada Vesta SW и SW Cross лишь предстоит пройти через руки испытателей немецких автомобильных изданий.

Журналисты напомнили, что, несмотря на вхождение в альянс Renault-Nissan, как и седан, так и универсалы Lada Vesta построены на платформе собственной разработки российского завода. И универсал с его Х-дизайном выглядит вполне современно.

Интерьер универсалов охарактеризовали одной фразой — современный дизайн и простые материалы. Конечно же, никуда не деться от сравнения с моделями Dacia, и здесь журналисты AutoBild ставят знак равенства между моделями двух марок. Похвалу вызвали сиденья с хорошим контуром, а вот центральная консоль на машине слегка «гуляла». Ну а главное нарекание: подстаканники на центральном тоннеле настолько плоские, что, по мнению журналистов, неспособны удержать никакой предмет. Кроме того, немцам хотелось бы, чтобы подголовники задних сидений поднимались на большую высоту.

Также немцев удручило малое количество систем безопасности: ABS, ESP, четыре подушки — это все, что может предложить Lada Vesta. Впрочем, ее румынский конкурент «в базе» оснащен также. Зато порадовало богатое оснащение: уже в базовой версии универсал оснащен мультимедийной системой с Bluetooth, а в более богатых комплектациях есть все необходимое, включая обогрев сидений второго ряда и USB-порт для задних пассажиров.

Резюмируя свои изыскания, журналисты пишут о том, что Lada Vesta SW и SW Cross стали интересной альтернативой в нижнем ценовом сегменте, с такими преимуществами, как очень разумные цены и богатое оснащение. По мнению AutoBild, у Лады есть хорошие шансы на немецком рынке, но при условии, что марка избавится от плохого имиджа и займется развитием дилерской сети.

Фото: АВТОВАЗ